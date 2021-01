HOMEM MORRE EM ACIDENTE COM CAMINHÃO CAÇAMBA EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

13/01/21 - 09:06:56

O motorista de um caminhão morreu na rodovia Rota do Sertão no município de Canindé do São Francisco, após perder o controle da direção.

As informações passadas pelo BPRv são de que o motorista que dirigiu o caminhão caçamba perdeu o controle da direção do veículo e acabou capotando.

O motorista de 25 anos, ficou preso às ferragens enquanto o carona que estava no caminhão teve apenas ferimentos leves.

Foto BPRv