LIDERANÇAS DO DEMOCRATAS DE SERGIPE SE REUNIRAM ESTA SEMANA EM ARACAJU

13/01/21 - 12:37:15

Ocorreu na sede do Democratas mais uma reunião do ano, dessa vez com a presença da senadora Maria do Carmo Alves. Também participaram do encontro, o presidente Estadual do partido, José Carlos Machado, da presidente do DEM Mulher, Josilda Monteiro, do vereador Breno Garibaldi, da presidente do DEM Municipal, Georlize Teles, além do suplente de vereador do partido, Saulo Vieira e do jornalista Abrahão Crispim. O encontro teve como objetivo traçar os rumos da instituição.

Na ocasião, foram discutidos dois projetos. Um de reestruturação da Juventude Democratas em todo o estado, que será capitaneado por Breno Garibaldi, com o intuito de construir novas juventudes municipais e disseminar os ideais do Democratas e outro a respeito do DEM Empreendedor, que será presidido por Saulo Vieira.

A senadora endossou a nomeação do futuro presidente da juventude do DEM, o vereador Breno Garibaldi, e a futura nomeação do presidente do DEM Empreendedor, o advogado e empresário Saulo Vieira. “Estarei sempre presente em todas as reuniões da diretoria e estarei empenhada em reconstruir o partido em todo estado”, destacou.

A importância do resgate da história do partido, também, foi enfatizada pelo presidente do diretório estadual do DEM, José Carlos Machado. “Vamos resgata o legado deixado pelo ex-governador, ex-ministro e ex-prefeito João Alves Filho. Em nome do DEM, prometo luta e trabalho”, frisou.

Durante o encontro, a presidente do Democratas Mulher em Sergipe há cerca de três anos, destacou a importância do encontro. Josilda Monteiro enfrenta, agora, um grande desafio pela frente: o de angariar cada vez mais mulheres em torno de possíveis candidaturas para 2022.

“Toda mulher será bem-vinda e respeitada no DEM. “Vamos realizar esse trabalho, também, em vários municípios com filiações e, principalmente, conscientização da importância dessa participação feminina no processo eleitoral. Muitas mulheres permanecem no anonimato por acharem que as portas não irão se abrir para elas. Mas aqui, no DEM, nós abrimos”, afirmou.

Já a presidente do DEM Municipal, Georlize Teles reiterou os agradecimentos pela a sua candidatura a prefeita de Aracaju na última eleição e frisou a felicidade pela suposta candidatura da senadora Maria do Carmo a reeleição do senado. “Quem não se lembra do programa Pró-Mulher da senadora Maria do Carmo? Do desfavelamento de Aracaju? Dona Maria sempre teve essa sensibilidade pelo social”, lembrou.

Ao final da reunião, o presidente estadual do Democratas, José Carlos Machado, e a senadora Maria do Carmo, receberam o prefeito do município de Nossa Senhora dos Dores Mário da Clínica e o suplente de deputado estadual Breno Silveira. Na ocasião, a senadora se prontificou em buscar recursos no senado federal para as melhorias no orçamento do município. Também no encontro, Machado debateu com os convidados sobre a política em nosso estado.

