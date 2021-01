Ônibus que circula pela Inácio Barbosa terá percurso alterado aos domingos e feriados

13/01/21 - 11:23:17

Com a decisão do Governo do Estado de alterar o trânsito em parte da rodovia Inácio Barbosa (antiga José Sarney), em Aracaju, aos domingos e feriados, das 10h às 15h, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que o itinerário de uma linha 600-Circular Praias 02, do transporte público, que passa pela região será modificado nestes determinados dias.

O trânsito na rodovia terá sentido único no trecho compreendido entre o final da Passarela do Caranguejo e a primeira rótula de acesso à rodovia Melício Machado (na altura do Restaurante Mãe Gorda). Sendo assim, a partir do dia 17 de janeiro, e sempre aos domingos e feriados, apenas os ônibus que fazem a linha 600-Circular Praias 02 passarão a fazer o seguinte percurso: Rodovia José Sarney – Rua Dr. Walter Bastos – Rodovia dos Náufragos – Avenida Melício Machado – Rua Dep. Clóvis Rollemberg – Rua Niceu Dantas – Rua Juíz Moacir Sobral – Terminal Zona Sul.

Os motoristas que trabalham nos veículos que fazem a linha serão devidamente instruídos a orientar os passageiros sobre as mudanças no itinerário. O usuário também poderá ter informações com fiscais do Terminal de Integração da Zona Sul e no site www.smttaju.com.br.

Como se trata de uma rodovia estadual, a operação de mudança de sentido aos domingos e feriados será executada pela Polícia Militar, por meio da Companhia de Patrulhamento de Trânsito (CPTran).

Sobre a mudança

A decisão do Governo do Estado de transformar a rodovia Inácio Barbosa em sentido único aos domingos e feriados deve-se ao intenso fluxo de veículos que vem sendo registrado nestas datas, já que a via está às margens de um longo trecho do litoral de Aracaju.