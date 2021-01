Oposição também pensa em 2022

13/01/21 - 00:17:33

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A declaração do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ulices Andrade, serviu para incrementar as análises sobre a sucessão estadual em 2022. O assunto não agrada a lideranças do Executivo, principalmente ao governador Belivaldo Chagas (PSD), que considera muito cedo para tratar de eleições que acontecem em 2022, principalmente em um momento de crescimento da pandemia, da luta para iniciar a vacinação e de um trabalho árduo pela frente o crescimento de Sergipe.

Belivaldo tem projeto – já em execução – para fortalecer a estrutura de Saúde, melhorar a Educação, recuperar e construir rodovias, atuar na área econômica para crescimento sustentável, além do incentivo ao turismo, para deixar o Estado em condições que superem todos os obstáculos que teve (e tem) para enfrentar a pandemia. O governador não pode cuidar disso e de um processo político que não merece tamanha antecipação. Pensar em eleição agora é um desserviço para a manutenção de um desenvolvimento sustentável, que dê perspectiva às futuras gerações.

Mas, de qualquer forma, a decisão de Ulices tornou-se o assunto político do dia e trouxe surpresas: alguns lamentaram que ele adotasse essa posição, por considerá-lo um bom nome. Os que pensam em outro candidato demonstraram satisfação e outros deixaram passar a esperança de que “o vírus inoculado em seu sangue aflorasse e o levasse a tomar outra decisão”. Outros nomes já citados não se agitaram, apenas já se sabem que um deles não passa de julho para anunciar sua candidatura a governador. Aliás, será no segundo semestre que as eleições vão se tornar o assunto de todas as horas nos encontros de personagens da política.

O bloco de oposição, ainda de unidade indefinida, também trata de sucessão estadual. E já faz algum tempo. Dois nomes passaram a ser citados: o do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) e o do senador Alessandro Vieira (Cidadania). Ambos negam, mas alimentam que a especulação aconteçam. Por coincidência, o PL esteve unido, durante as eleições municipais do não passado, apoiando a candidatura do Cidadania, delegada Danielle Garcia, à Prefeitura de Aracaju. O presidente municipal do PL, Milton Andrade, já disse que se Alessandro não topar e o grupo aceitar, ele será o candidato ao Governo sem nenhum problema, como o foi nas eleições de 2018.

Mesmo assim, Milton só cede caso Danielle Garcia decida tentar a sucessão estadual. Tudo aparentemente complicado, mas há sinais de entendimento no ar: dia 27 o senador Alessandro Vieira fará uma visita ao prefeito eleito de Itabaiana, Adailton Souza (PL), e conversarão sobre política e, provavelmente, composição partidária. Muita conversa ainda vai rolar e até pode modificar rumos de alianças anteriores.

Reunião sobre vacinação

O governador Belivaldo Chagas (PSD) participaria ontem, junto aos demais colegas do Brasil, de vídeo conferência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre o inicio da vacinação no Brasil.

*** A reunião foi adiada para terça-feira, porque o ministro alegou necessidade urgente de viajar a Manaus.

A verdade é outra

A desculpa de Pazuello foi à viagem a Manaus, mas a verdade é que o cronograma da vacina no Brasil não fora concluído, o que contrariou alguns governadores.

*** O cronograma estará pronto na terça-feira. É o que os governadores esperam.

*** Participam também da reunião um representante do Congresso e representantes de empresas produtoras das vacinas contra o Covid-19.

Arthur Lira em Aracaju

Candidato a presidente da Câmara Federal, O deputado Arthur Lira (PP), que tem aval de Bolsonaro, desembarca em Aracaju amanhã as 10 horas, para visitas à eleitores.

*** Eleitores de Lira em Sergipe: Laércio Oliveira (PP), Gustinho Ribeiro (Solidariedade), Fábio Mitidieri (PSD), Fábio Henrique (PDT), Valdevan 90 (PL) e Bosco Costa (PL).

*** Só quem votará no Baleia Rossi (MDB) de Sergipe são Fábio Reis (MDB) e João Daniel (PT).

Está na campanha

Um dos coordenadores da campanha de Arthur Lira a presidente da Câmara é o deputado federal Gustinho Ribeiro.

*** Gustinho, Inclusive, está viajando ao seu lado no jatinho.

Fechamento da Ford

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) chama a atenção para um fato preocupante com o fechamento da fábrica da Ford, no Brasil, que atinge Sergipe.

*** Fábio Henrique disse que isso acontece principalmente por causa da fábrica de peças Yazaki, localizada no município de Socorro, que trabalha para a Ford de Camaçari (BA) e emprega mais de três mil jovens.

Não há problema

Sobre o encontro e o bom relacionamento do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), com o seu colega de Socorro, Padre Inaldo (PP), Fábio Henrique não vê nenhum problema.

*** – Os dois são prefeitos e têm toda liberdade de conversarem com quem quiser, disse.

*** – Edvaldo Nogueira foi muito correto na campanha, reconheceu Fábio.

Fábio sobre Ulices

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) classificou o conselheiro Ulices Andrade como “um grande homem público e um nome preparadíssimo. Só tenho elogios a lhe fazer”.

*** – Ser candidato majoritário é uma escolha complexa. Depende de vontade pessoal e de decisão do agrupamento. Pra mim, seria um dos excelentes nomes pra disputa, considerou Mitidieri

Crise está evidente

Para Fábio Mitidieri, “a crise está evidente: Econômica, Sanitária e de credibilidade”. Para ele o “Governo Federal parece estar perdido”.

*** – Empresas centenárias como a Ford estão deixando o nosso país. Sony, Samsung, Wolks… seguindo o mesmo caminho”.

*** Para Mitidieri, “o próprio Governo federal está fechando agências do Banco do Brasil e fazendo um PDV”.

*** – Estamos vivendo tempos difíceis e está claro que vai piorar, disse preocupado.

Evaldo fala sobre Ulices

O jurista Evaldo Campos falou sobre a decisão de Ulices Andrade em não ser candidato a governador em 2022. Disse que “Ulices é um homem de muita experiência, muito sereno e de grande poder de decisão”. E mais: “acho que ele foi o que sempre esperei dele”.

*** E continuou: “ele mostrou porque não é candidato: não pode discutir política. Mas ele não disse que depois de cessado os impedimentos, não pode ser candidato”.

*** – Se ele optar por uma aposentadoria antecipada, será candidato. E candidato forte. Essa é minha interpretação embora possa estar equivocado, Além disso, não haverá nenhum choque entre o que ele disse hoje e possa vir a ser amanhã, disse Evaldo.

Katarina se apresenta

– Oi, pessoal do TT, para quem ainda não me conhece muito bem, sou Katarina Feitoza, ex-delegada geral de Sergipe e hoje vice-prefeita de Aracaju, ao lado de Edvaldo Nogueira.

*** Apesar de ter sido candidata eleita a vice-prefeita, Kataria ainda precisa se apresentar.

JB sairá às conversas

O ex-governador Jackson Barreto (PMN) terá uma conversa com o governador Belivaldo Chagas (PSD), na próxima semana, sobre mudança de partido e sobre tudo que está se iniciando na política deste ano.

*** Jackson acha que todos os aliados que tenham compromisso com o grupo “devem conversar com o governador e não tentar passar por cima”.

E complementa: – lógico, quem tiver juízo, não é?

Sobre candidatura

Jackson Barreto diz que só será candidato em 2022 dependendo exclusivamente de uma conversa com o governador Belivaldo Chagas.

*** – Ninguém é candidato pessoal nem de si próprio, principalmente se estiver em um grupo sólido, disse.

Vai assumir o PL

O ex-prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho (PL) assume a Presidência Estadual do partido ainda este mês, embora não haja data marcada.

*** Será candidato em 2022 desde que o seu grupo decida e se diz preparado para disputar qualquer coisa.

*** – Sobre essa decisão entrego tudo a Deus, disse.

Milton sobre eleição

O presidente municipal do PL, empresário Milton Andrade, disse ontem que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) será o candidato a governador pelo grupo de oposição que vem sendo formado.

*** Milton deixa claro: “se Alessandro não quiser candidatar-se e o grupo decidir que seja eu, não tenham dúvida que topo”.

*** Danielle Garcia (Cidadania) – segundo Milton Andrade – vai disputar mandato parlamentar. Seja para deputada – estadual ou federal – seja para o Senado.

Procura trabalho

O competente radialista Edivanildo Santana, profissional conhecido em Itabaiana r Lagarto, principalmente, está desempregado e em busca de trabalho.

*** Edivanildo é um profissional experiente, conhecido no Estado e dispensa currículo.

Uezer e Patriotas

O presidente do Patriotas, Uezer Márquez, tem convite de três partidos para também ser o presidente em Sergipe. Ainda este mês ele, ao lado de Emília Corrêa, terá reunião com a direção nacional do seu partido para algumas decisões.

*** Caso não se chegue a um entendimento, já no dia 27 Uezer Márquez viaja a Brasília e assume a presidência de outra legenda no Estado.

Tem uma estrela

Sobre as eleições de 2022, Uezer Márquez diz que “tem uma estrela no Patriotas que vai brilhar”. E citou a vereadora Emília Corrêa, que deve disputar mandato parlamentar.

*** Ele calcula que se Emília começar a trabalhar outros municípios e com os votos que tem em Aracaju, vai se eleger ao mandato que disputar.

Chega neste momento

Fábio Mitidieri disse ontem que “a democracia nos deu um grande presente chamado liberdade de expressão. Mas não podemos confundi-la com agressão ao próximo, Fake News. isso é crime!”

*** E continuou: “pessoas públicas, personalidades. pelo seu alto poder de influência, devem ter ainda mais cuidado com o que dizem e compartilham”.

Eleição no Senado

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que “em 2019 a eleição no Senado se resumiu a evitar a eleição de Renan Calheiros, o que resultou em Davi Alcolumbre.

*** – Trabalhamos dois anos fortalecendo os independentes e a eleição em 2021 terá esta marca, disse.

*** Alessandro diz que “voto e peço votos para Simone, com a certeza de que ela vai conduzir o Congresso Nacional de que o Brasil precisa”.

