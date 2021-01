PREFEITO DE SOCORRO MANIFESTA PREOCUPAÇÃO E SE SOLIDARIZA COM A YAZAKI

13/01/21 - 05:23:56

Na última segunda-feira, 11, a montadora de veículos automotivos Ford anunciou sua decisão de fechar algumas unidades no Brasil, impactando na manutenção de centenas de empregos. Diante da decisão, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, vem a público manifestar sua solidariedade e preocupação, uma vez que a Yazaki, empresa instalada no Distrito Industrial do município, tem a Ford como cliente em potencial na fabricação de peças automotivas. O prefeito lamenta o ocorrido, acreditando que este impasse será resolvido da melhor maneira possível, para a empresa e seus funcionários.

Da assessoria