PREFEITO DE SOCORRO, PADRE INALDO PARTICIPA DE REUNIÃO COM DIRETORIA DA YAZAKI

13/01/21 - 16:06:42

Preocupado com encerramento das atividades da Ford no Brasil, que afeta diretamente o trabalho de produção da Yazaki de Nossa Senhora do Socorro, o prefeito do município, Padre Inaldo, esteve reunido, por teleconferência, com o presidente da Yazaki no Mercosul, Lázaro Figueiredo, e o diretor de Recursos Humanos no Mercosul, Jair Pontes.

De acordo com o prefeito, os representantes da Yazaki disseram que ainda há muitas respostas a serem dadas pela Ford e, com isso, ainda não é possível fazer um levantamento dos impactos da saída da Ford, da cartela de clientes da Yazaki do Brasil. “Ainda estão analisando o cenário e buscando respostas mais precisas da Ford. Aliás, já são 20 anos de trabalho da Yazaki com a montadora no Mercosul”, explica Padre Inaldo.

Ainda segundo Padre Inaldo, a diretoria da Yazaki ressaltou que não trabalha apenas com a Ford, mas com outras marcas, como a Fiat. “A Yazaki é uma empresa grande, que trabalha com estratégia. Se perderam um cliente, com certeza, vão buscar outro para substituí-lo. Deixei claro que a Prefeitura de Socorro está à disposição, dentro da permissão legal, para ajudá-los nesse processo. O nosso desejo é que nenhum trabalhador seja afetado”, disse Padre Inaldo.

Também participaram da reunião o gerente de Fábrica, Thomas Otto, e o gerente de Recursos Humanos da planta Socorro, Jorge Rodrigues; além do secretário de Indústria e Comércio, Luiz Carlos, e do vereador Elmo Paixão.

Fonte e foto assessoria