RioMar acolhe feira de livros com mais de 600 títulos direcionados a crianças, jovens e adultos

13/01/21 - 08:12:31

Reconhecendo na leitura um excelente hábito para estimular o intelecto e promover a saúde mental, a Livraria Escariz promove uma grandiosa feira de livros, até o dia 10 de março. Localizada na Praça de Eventos Mar, no RioMar Aracaju, a feira conta com mais de 600 títulos de variados gêneros literários, que contemplam os públicos infantil, jovem e adulto.

Como nas edições anteriores, a maior parte dos livros é direcionada ao lazer e entretenimento das crianças. Por lá, os pequenos encontram um rico acervo que vai desde as histórias clássicas, atividades cognitivas e contos de super-heróis aos eternos queridinhos Hot Wheels, Luna, Peppa Pig, Patati Patatá, entre outros. Para os mais velhos, a feira contempla as fantasias, os romances, a ficção e os suspenses, títulos considerados como livros de cabeceira de muitos leitores.

As obras podem ser adquiridas a preços acessíveis, a partir de 5 reais. A feira está aberta à visitação no mesmo horário de funcionamento do shopping, ou seja, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

Serviço

O quê? Feira de livros voltada para crianças, jovens e adultos, com obras a partir de R$ 5,00

Quando? Até 10 de março

Onde? Praça de Eventos Mar – RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Da assessoria

Foto divulgação do evento