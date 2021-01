SISTEMA DE MONITORAMENTO AUXILIA ÓRGÃOS DA PREFEITURA EM PERÍODO DE CHUVA

Nos últimos dias tem chovido mais do que o previsto, em Aracaju. Nesta quarta-feira, 13, havia previsão de um volume de cinco milímetros de chuva, no entanto, somente nas primeiras horas do dia, foram registrados 32 milímetros. Ainda assim, não houve ocorrências relacionadas à chuva, até o início da manhã, e os órgãos da Prefeitura de Aracaju seguem atentos e contam com um sistema de monitoramento para auxiliar nas ações preventivas.

As chuvas começaram a cair na capital sergipana nesta terça-feira (12), superando as estimativas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a instabilidade deve permanecer até esta quinta-feira, dia 14, mas sem causar transtornos, com previsão de chuva de moderada a leve, em períodos espaçados e bem distribuída pela cidade.

“Mesmo com um volume de chuva seis vezes maior do que o esperado para hoje [13], a cidade se comportou bem. O alagamento que registramos foi no conjunto JK, mas é um ponto com muito entulho de construção civil na rua, o que dificultou o escoamento da água. No mais, nenhum canal da cidade transbordou ou teve cheia preocupante. As equipes da Prefeitura estão sempre preparadas para eventualidades, e um dos artifícios que utilizamos é o sistema de monitoramento ClimAju, que vem nos auxiliando significativamente por nos dá um panorama da cidade, uma amostra do cenário atual de Aracaju, o que nos permite trabalhar preventivamente”, ressalta o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

Em períodos de chuva, as equipes da Prefeitura ficam alertas já nos primeiros momentos do dia. A Defesa Civil de Aracaju, por exemplo, está nas ruas da cidade desde a madrugada, realizando o trabalho de monitoramento.

“Precisamos estar a postos, caso haja alguma mudança expressiva na situação. Nossas equipes monitoram a incidência de chuva dando enfoque nas áreas de risco e na zona Sul, onde a concentração de chuva foi maior, nesta quarta. Nos manteremos atentos porque, de acordo com a previsão, a chuva deve permanecer até esta quinta e só deve estiar na sexta”, pontua o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

A Prefeitura ainda mantém, em atenção constante, equipes das empresas Municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e da Secretaria da Assistência Social.

ClimAju

Desde julho de 2020, os aracajuanos têm acesso a uma ferramenta que realiza o monitoramento, em tempo real, das condições climáticas da cidade, principalmente do acumulado de precipitações pluviométricas, temperatura local e até da velocidade dos ventos. Além de ajudar a população a se precaver contra as intempéries do tempo, o ClimAju auxilia a gestão municipal para a tomada de decisões para agir em momentos adversos.

Para acessar o portal do ClimAju, o cidadão deve acessar o site oficial da Prefeitura (www.aracaju.se.gov.br) e clicar no ícone ClimAju, exposto na página principal. No portal, estão integrados 18 pluviômetros, sete câmeras de clima, ao vivo, cinco sensores de alagamento e dois sensores de movimentação de terra.

Foto: Semdec

13/01/21 - 10:30:06