VALDEVAN NOVENTA DESTINA R$ 5,1 MILHÕES PARA O MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

13/01/21 - 14:54:38

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) concedeu a devida atenção ao município de Estância nos dois primeiros anos de seu mandato na Câmara dos Deputados. Com um investimento de R$ 5,1 milhões a cidade teve suporte, principalmente, na área da Saúde Pública.

Para a Atenção Básica de Saúde, que são os atendimentos nos Postos de Saúde do município, foram destinados R$ 2,5 milhões. Esse recurso foi usado em manutenção das equipes de Saúde da Família, ações de prevenções de doenças e mais. Outros R$ 300 mil para atenção especializada de Saúde, que foram utilizados pelo Hospital Amparo de Maria.

E a Saúde de Estância teve mais atenção do deputado Valdevan Noventa. Em 2020 ano atípico com a pandemia da Covid-19, o parlamentar destinou R$ 1 milhão para o combate e controle da doença no município.

A prefeitura recebeu, também, uma máquina patrol, entregue o ano passado, no valor de R$ 488 mil. O maquinário pode ser usado na manutenção das vias urbanas e estradas vicinais nos povoados.

Da assessoria