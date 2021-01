VEREADORA COLOCA MANDATO À DISPOSIÇÃO DO MULHERES DO BRASIL

13/01/21 - 14:05:40

Uma das cinco representantes femininas na Câmara Municipal de Aracaju, a vereadora Sheyla Galba (Cidadania) assinou, nesta quarta-feira, 13, uma carta de compromisso com o Grupo Mulheres do Brasil, o maior grupo político suprapartidário do país, que atua contra as desigualdades sociais estruturais brasileiras. A assinatura do documento ocorreu em reunião com as representantes do Grupo no estado, as jornalistas Isabel Ferreira e Lucivânia Pereira e a publicitária Jeanne Lima.

“Firmo esse compromisso com o Mulheres do Brasil, que desenvolve um importante papel social, e farei do meu mandato na Câmara Municipal de Aracaju mais um instrumento para elevar a voz da mulher na luta por seus direitos e para que sejamos protagonistas na idealização e construção de um país melhor. Enquanto vereadora, estou alinhada e comprometida e vou defender cada uma das premissas e causas do Grupo”, afirmou a parlamentar.

Entre as defesas do Grupo Mulheres do Brasil estão: os direitos humanos; a democracia plena e a liberdade de imprensa; a luta contra qualquer tipo de discriminação; o apoio a ações afirmativas que visem a reparação de desigualdades históricas; a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres; o combate à violência contra a mulher; educação pública de qualidade; sistema público e eficiente de saúde; e a sustentabilidade ambiental.

O Grupo

O Mulheres do Brasil atua na mobilização da sociedade civil para a formação e a melhoria das condições de vida da população a partir de uma atitude agregadora. Seu objetivo é não apenas debater, mas também oferecer soluções aos desafios do País, sempre pautado na promoção de impacto social mensurável e na interlocução com todas as esferas de poder.

Fonte e foto Vereadora Sheyla Galba (Cidadania)