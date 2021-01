Capela está pronta para iniciar a vacinação contra a COVID-19, afirma prefeita

14/01/21 - 15:32:47

Com o objetivo de manter a transparência pública referente ao COVID-19, a prefeita de Capela, Silvany Mamlak, recebeu a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira, 13, para a apresentação do Plano Municipal de Imunização, necessário para estabelecer os passos necessários para que a população do município possa ser vacinada.

“O Governo Federal já assegurou, através do Ministério da Saúde, a compra de 300 milhões de doses e a cidade da Capela já está pronta para iniciar a vacinação, em consonância com as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde”, explicou Silvany Mamlak, prefeita do município.

O empenho da secretaria também foi reafirmado. “A preparação do plano de vacinação foi realizada em muitas mãos, lideradas pelo secretário Cleverton Oliveira, para que possamos imunizar a população de forma eficiente e descentralizada”, reforçou.

De acordo com o secretário de saúde do município, Cleverton Oliveira, o planejamento das ações é importante pois todas as metas e estratégias, sejam de logística, operacional, conscientização e de educação continuada para os nossos profissionais e população, são estabelecidas.

“Todo o planejamento e estratégias para vacinação da nossa população já estão montados e estamos aguardando a autorização das vacinas através da Anvisa e a aprovação do Ministério da Saúde para a liberação das doses para o nosso município”, explicou o secretário.

Ainda segundo o secretário, Capela está pronta para iniciar a vacinação. “A Prefeitura de Capela, através do empenho da prefeita Silvany Mamlak, já tem desenvolvido ações acerca da prevenção, combate e monitoramento da pandemia em nosso município, com o apoio de cada um de nossos colaboradores e com experiências anteriores bem-sucedidas durante a pandemia. Vamos consolidar uma administração que tem dado certo na saúde do município”, concluiu.

Da Ascom / Prefeitura de Capela