Com previsão de chuva até segunda, 18, Prefeitura mantém equipes em atenção

14/01/21 - 07:06:31

Características do verão, as chuvas que caíram na cidade, nesta terça-feira, 13, devem se repetir, segundo o Centro de Meteorologia de Sergipe, até a próxima segunda-feira, dia 18. Devido a essa previsão, as equipes da Prefeitura de Aracaju seguem monitorando a instabilidade do tempo e preparadas para atender possíveis ocorrências decorrentes das precipitações pluviométricas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do Município, major Silvio Prado, além de contar com a ajuda do sistema de monitoramento ClimAju, nos primeiros momento de chuva, as equipes se deslocam para as regiões com maior incidência e para as áreas de risco, no intuito de verificar in loco como a cidade se comporta com o volume de chuva.

“Nos mantemos vigilantes. A chuva que tem caído nos últimos dias já eram esperadas, no entanto, a previsão apontou um volume menor do que vem sendo registrado. Nesta quarta [13], por exemplo, eram esperados 5 mm de chuva, mas, foram registrados mais de 30 mm. Ainda assim, a cidade de comportou bem e não tivemos ocorrências graves, apenas situações pontuais que logo foram resolvidas”, garante Silvio Prado.

Conforme o coordenador da Defesa Civil, a previsão é de que a chuva continue, de leve a moderada, e distribuída pela cidade. Além da Defesa Civil, a Prefeitura mantém equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e da Secretaria da Assistência Social em atenção constante.

Foto: Ana Lícia Menezes