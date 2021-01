CRP19 realiza primeira cerimônia de entrega de CIP de 2021

14/01/21 - 15:44:20

O Conselho Regional de Psicologia realizou na terça-feira, 12, a primeira cerimônia de entrega de Carteira de Identificação Profissional (CIP) de 2021. Seguindo as medidas de biossegurança, o encontro aconteceu em ambiente virtual. Foi a oitava cerimônia virtual desde o início da pandemia pelo SARs-CoV-2, e reuniu 16 novas(os) profissionais da Psicologia que se somaram às/aos 2.995 psicólogas e psicólogos inscritas(os) no CRP19.

A analista técnica, Talita Oliveira da Costa Silva (CRP19/3684), que atua na equipe técnica da Comissão de Ética, iniciou com informações sobre as atribuições do Conselho Federal de Psicologia e dos Conselhos Regionais. “Esse é um momento importante para entender as atribuições, serviços prestados, questões técnicas e éticas com base na Legislação e acolhimento de dúvidas sobre o exercício profissional”, enfatiza.

A analista técnica ainda orientou sobre avaliação psicológica, função privativa da(o) profissional da Psicologia, e explicou sobre a composição do Sistema Conselhos e os Regionais. “O CRP19 faz parte de um sistema que é formado por vários Conselhos Regionais de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia. Ainda não temos um regional para cada Estado, como é o caso do CRP10 (Pará e Amapá) e CRP24 (Acre e Rio Branco). Em Sergipe temos esse histórico. Integramos o CRP03 (Bahia) até 2010 quando houve o desmembramento. Ao longo desses anos fomos construindo os nossos fazeres”, contextualizou.

Práticas regulamentadas e práticas reconhecidas, ética profissional, as diferentes atuações entre Conselho, Sindicato e Associação, resoluções, legislação, além das normas técnicas para atuação profissional foram outros temas abordados durante a videoconferência.

“O trabalho de orientar as(os) novas(os) profissionais ao longo dos anos reduziu o número de denúncias de práticas irregulares e, consequentemente, de processos éticos”, concluiu, Lidiane de Melo Drapala (CRP19/1664), psicóloga social, pesquisadora técnica do CREPOP/CRP19.

Assessoria de Comunicação