Edvaldo e secretários discutem obra da avenida Perimetral Oeste

14/01/21 - 05:38:49

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu, na tarde desta quarta-feira, 13, os secretários municipais e técnicos responsáveis pelo Programa de Requalificação Urbana “Construindo para o Futuro”, que será executado com o financiamento firmado com o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). No encontro, foi apresentado um panorama do andamento dos projetos. Edvaldo cobrou máxima atenção e comprometimento da equipe para a execução célere das obras que, no total, resultarão em um investimento de mais de R$400 milhões em Aracaju.

Entre as ações que serão realizadas estão a construção da avenida Perimetral Oeste, a revitalização do Parque da Sementeira, a construção de 600 casas no bairro Lamarão, além da construção de praças, ecopontos e Centros de Assistência Social. Dada a relevância das obras, com melhorias em áreas essenciais da cidade, o prefeito ressaltou que é preciso acompanhar de perto cada etapa dos processos relacionados às licitações e aos projetos para que não ocorram atrasos ou problemas na execução.

“Trabalhamos duro para conquistar estes recursos para Aracaju, desenvolvemos projetos consistentes e que terão um grande impacto na vida da cidade, por isso estamos comprometidos com a importância destas obras. Tenho realizado reuniões periódicas com toda a equipe para acompanhar o andamento de cada projeto. Vamos tirar o mais rápido possível estas obras do papel. Nos próximos dias, já iniciaremos a construção de algumas praças e ecopontos, e ainda neste semestre, começaremos as obras de maior relevância, como a avenida Perimetral Oeste e a revitalização do Parque da Sementeira”, afirmou Edvaldo.

As obras

Obra que receberá o maior aporte de recursos, cerca de R$100 milhões, a avenida Perimetral Oeste melhorará sensivelmente a mobilidade urbana no município. “Será uma grande via, com 7,5 km de extensão, com toda a infraestrutura necessária, com ciclovias, uma ponte, vias largas e que ligará o Lamarão, na divisa com Nossa Senhora do Socorro, até o Bugio”, informou o prefeito. A nova avenida resolverá os problemas de mobilidade existentes na região Oeste da capital, sobretudo na avenida Euclides Figueiredo.

No Parque da Sementeira, a transformação será completa, ampliando as áreas de prática esportiva, de convivência, de sustentabilidade e de preservação ambiental. Além disso, o projeto inclui a construção de 600 unidades habitacionais no Lamarão, centros de Assistência Social, ecopontos e praças, estes dois últimos com início das primeiras obras ainda neste mês.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA