Escolas de São Cristóvão recebem vistoria de fiscais da Vigilância Sanitária

14/01/21 - 15:04:03

A Vigilância Sanitária de São Cristóvão está realizando durante toda a semana as vistorias nas escolas do município para verificar a adequação dos espaços ao protocolo sanitário de retomada das aulas presenciais. Os fiscais da vigilância se dividiram em equipes para vistoriar as 28 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) e as 3 creches do município que estão distribuídas entre o Centro Histórico, bairros adjacentes e povoados da Zona rural.

“Estamos fazendo uma ação conjunta com a educação e a saúde, dando um apoio para que haja orientação da melhor forma possível e se evite o contágio da covid-19. Esse cuidado precisa ser feito, o cuidado com a higienização das mãos, o espaçamento entre os alunos, o espaçamento das carteiras, tudo para que eles não fiquem aglomerados e para que se evite a possível disseminação da covid-19”, afirma Fabiana Dória, fiscal da vigilância sanitária.

O protocolo sanitário prevê adequações do espaço físico, logística de higienização e fluxo das pessoas desde a entrada até a saída da instituição de ensino, visando a segurança dos alunos, professores e colaboradores quanto ao contágio do coronavírus. Segundo Daniela Melo, diretora da Escola Gina Franco, que possui 628 alunos nos dois turnos (manhã e tarde), a escola se preparou para cumprir todas medidas sanitárias.

“A escola está preparada para receber os alunos com segurança, temos álcool em gel e cada sala vai ter seu borrifador com álcool, o dispenser de sabonete líquido e papel toalha, etc. O cuidado também se estende aos funcionários e professores. Temos as máscaras de proteção facial (face Shields) para os professores, pois são eles que terão mais contato com os meninos”, explica a diretora.

“Nossa equipe está preparada, mesmo sabendo que também será um ano difícil, até porque iremos recebê-los de forma escalonada, de forma híbrida. Mas temos todo o equipamento para aguardar o retorno. Vamos também trabalhar com os alunos a conscientização para que eles cuidem de si e do próximo, diariamente”, reforça Daniela Melo.

A retomada das aulas presenciais no município somente acontecerá após as visitas dos fiscais e com as devidas adequações do ambiente escolar. Vale lembrar que a data de retomada das aulas está prevista para 22 de março e que este retorno está condicionado à análise constante da situação epidemiológica do município.

Fonte e foto assessoria