FAMES PARTICIPA DA 1ª REUNIÃO SOBRE REESTRUTURAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM SERGIPE

14/01/21 - 17:42:35

Na manhã desta quinta-feira, 14, a Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES) juntamente com o Sindicato dos Bancários do Estado de Sergipe (SEEB/SE) e a Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe (Feebbase), participaram da primeira reunião para tratar sobre reestruturação do Banco do Brasil (BB), que prevê o fechamento de agências e outras unidades em diversos municípios do Estado de Sergipe.

Serão cerca de 112 agências fechadas, gerando o desligamento de mais de 5 mil empregados e aumentando a sobrecarga de trabalho das outras agências, causando um grande impacto na vida dos funcionários, possibilitando o adoecimento dos mesmos.

O presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, reiterou o apoio a essa luta. “A Federação dos Municípios de Sergipe, abraça essa causa que afeta muitos municípios sergipanos e não mediremos esforços nessa nova luta buscando a melhor solução para todos”, declarou.

Fonte e foto ascom