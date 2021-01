MACHADO: “UMA DE MINHAS ALEGRIAS É FAZER PARTE DA HISTÓRIA DE ITABAIANA”

14/01/21 - 05:50:58

José Carlos Machado foi o entrevistado desta quarta-feira, 13, do programa Itnet Notícias. Na oportunidade, o ex-deputado federal falou sobre seu amor por Itabaiana. Para Machado, ela se configura como uma das cidades mais importantes do Estado – seja do ponto de vista da economia, da população ou da extensão territorial. Enquanto parlamentar, ele sempre fez questão de ajudar o município, seja com recursos de emendas ou com projetos.

Por fim, o presidente estadual falou sobre o futuro do DEM em Sergipe, e os planos para as eleições do próximo ano. “Irei arregaçar as mangas para reerguer o Democratas trazendo para as suas fileiras grandes nomes para qualificar, ainda mais, o partido em Sergipe”.

Da assessoria