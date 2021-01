MULHER DE 75 ANOS MORRE APÓS SER ATROPELADA POR MOTO EM MOITA BONITA

14/01/21 - 10:49:53

Uma mulher de 75 anos, identificada como Maria José Barbosa, morreu após ser atropelada na rodovia SE-170, no Povoado Candeias, em Moita Bonita.

O acidente foi registrado da nessa quarta-feira (13) e as informações são de que a idosa chegou a ser socorrida por um dos filhos e levada ao Hospital Regional de Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motociclista permaneceu no local do acidente e prestou apoio.

D. Maria José Barbosa é mãe do vereador do município de Moita Bonita, Bolo, como é conhecido.

O sepultamento da idosa está marcado para às 16h de horas desta quinta-feira (14)