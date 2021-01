Prefeitura adquire novos drones para ações de fiscalização e monitoramento

14/01/21 - 07:39:38

Para reforçar as ações de fiscalização e monitoramento empreendidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), a Prefeitura de Aracaju adquiriu dois novos drones (veículo aéreo não tripulado). Os equipamentos auxiliarão a gestão quando à coleta de informações fundamentais para a tomada de decisões. A aquisição faz parte de um convênio entre o Município e o Ministério da Justiça.

“A Prefeitura apresentou uma proposta, a qual foi selecionada em uma competição nacional e nós firmamos o convênio de cooperação no final de 2019, para ser executado entre 2020 e 2021. Com o advento da pandemia, muitas das atividades foram postergadas e, a partir do segundo semestre do ano passado, começamos a recuperar o tempo nessas atividades do convênio”, explica o secretário municipal do Meio Ambiente de Aracaju, Alan Lemos.

A partir desse convênio, uma das ações previstas, e já executada, foi a aquisição de drones para reforço da política de fiscalização em Aracaju. Atualmente, o município já desenvolve ações com uso de veículo aéreo não tripulado não só na Sema, mas também na Secretaria da Defesa Social e Cidadania (Semdec), as quais subsidiam a gestão municipal com informações fundamentais para o delineamento de projetos e ações em diversas áreas.

No caso da Sema, a utilização desses equipamentos são importantes para a definição de áreas de restrição ambiental, no caso de novos empreendimentos, e reforço de fiscalizações a exemplo das realizadas nas ocupações em áreas de preservação ambiental.

“No Parque Poxim, por exemplo, voamos com frequência para verificar se o parque está adequado, preservado. Além disso, o drone também é utilizado para a elaboração de mapas que ajudam a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no combate ao Aedes aegypti. Então, serve para um conjunto de informações elaboradas na Secretaria. Nós entendemos que a ferramenta tem sido útil, muito eficiente para o nosso desempenho. E, por meio desse convênio, adquirimos dois novos drones, que farão com que nós aumentemos muito a nossa capacidade de ação”, destaca Alan.

No ano passado, a Sema realizou treinamento de novos pilotos de drone, visando a qualificação dos profissionais que farão o manejo do equipamento, para que os serviços em que eles são utilizados possam ser ampliados, melhorando as atividades finalísticas da pasta, sobretudo a proteção ambiental.

Antes dessa aquisição, a Sema já fazia uso desse tipo de equipamento, o qual é usado na elaboração de mapas de restrições ambientais, que são utilizados na tomada de decisões de licenciamento de empreendimento na cidade, no monitoramento de situações de risco ambiental, como de fiscalizações de rotina, e ainda para o Município como um todo.

Foto: André Moreira