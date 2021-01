Presidente do Sinpol/SE dialoga com deputados Luis Miranda e Arthur Lira sobre perigo inerente à condição de policial civil

14/01/21 - 13:42:35

Adriano Bandeira encontrou com os deputados federais Luis Miranda e Arthur Lira, candidato a presidente da Câmara dos Deputados, durante visita deles a Aracaju

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), Adriano Bandeira, encontrou-se nesta quinta-feira, 14, com os deputados federais Luis Miranda e Arthur Lira, candidato a presidente da Câmara dos Deputados, durante a visita deles a Aracaju.

Adriano Bandeira destacou a importância de um debate a nível nacional sobre o perigo inerente à condição de policial no Brasil. “O deputado Luis Miranda é um dos mais influentes, principalmente na área da Segurança Pública, no Congresso Nacional. É dele que a gente espera, através do deputado Arthur Lira, futuro presidente da Câmara Federal, o apoio necessário para avanços da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil e, em especial, reconhecer os perigos que passam os policiais civis em todo o Brasil. É uma atividade de risco simplesmente pela condição de sermos policiais. Esperamos que o deputado Luis Miranda continue forte no trabalho em favor da Segurança Pública do país no Congresso Nacional”, pontuou Bandeira.

O deputado federal Luis Miranda ratificou a necessidade do policial civil ser mais valorizado para que ele possa ter dignidade. “Garanto que no primeiro semestre, o presidente Arthur Lira vencendo esta campanha, nós teremos uma mudança radical em prol da Segurança Pública. Nós teremos comissões sendo reinstaladas, vamos voltar a ter uma vida que nós precisamos ter para aprovar os projetos que vão dar dignidade à vida do policial que protege a vida de todos. O policial tendo dignidade, a população se sente mais segura e nós podemos ter um país mais justo”, afirmou o deputado.

Fonte e foto assessoria