RODRIGO VALADARES: ÚNICO POLÍTICO QUE REPRESENTA A DIREITA EM SERGIPE

14/01/21 - 10:12:03

Eleito a Deputado Estadual em 2018, Rodrigo Valadares é um jovem político que atua ativamente no Estado de Sergipe, acredita na liberdade econômica e preza por princípios de direita e conservadores, em que defende a família, a comunidade e a religião.

Representante do Bolsonarismo em Sergipe, o parlamentar abraça e reconhece as pautas alinhadas ao governo que favoreceram o país. “A gente vê que o Brasil entrou verdadeiramente em uma nova era”, pontua.

Além disso, após o resultado das últimas eleições municipais, onde concorreu a uma vaga na prefeitura de Aracaju, teve-se a certeza de que o deputado é a voz da direita no Estado, mesmo não alcançando o segundo turno. Pois, com cerca de 30 mil votos, Rodrigo esteve muito à frente de Lúcio Flávio (Avante), Paulo Márcio (DC), Georlize Teles (DEM) e Almeida Lima (PSTB), todos prefeituráveis direitistas.

Em seu primeiro mandato, Rodrigo tem buscado cumprir com o que prega, lutando a favor do povo e dos fundamentos que acredita, prova disso são os Projetos de Leis protocolados pelo parlamentar. O mais recente deles é a proposta da proibição do ensino da “linguagem neutra” em escolas particulares e públicas de Sergipe, assim como em repartições públicas do Estado, como forma de garantir a estabilidade no ensino dos alunos e a normalidade da língua portuguesa culta.

“Infelizmente, a escola está se rendendo ao politicamente correto, a essa nova esquerda nojenta, que vem para destruir os valores familiares e confundir a cabeça dos nossos jovens. O que nós queremos é garantir a sanidade na nossa língua portuguesa, para que seja utilizada da maneira tradicional, conforme os últimos tratados”, declarou.

Todavia, o deputado tem lamentado a falta de tramitação dos projetos apresentados na casa. “Temos vários projetos importantes protocolados e que podem mudar a vida das pessoas, como o que versa sobre reabertura de comércios, de aumentar a ajuda social do Estado de R$ 100 para R$ 300, o que acaba com a taxa de esgoto e a taxa de religação, mas nunca tive sequer um parecer! Nenhum desses projetos tramitaram até hoje, apenas o Dia do Rock”.

Apesar de tais circunstâncias, para ele, o reconhecimento que tem recebido demonstra que está trilhando o caminho certo. “É bacana sentir a receptividade e o carinho das pessoas e saber que, para elas, a gente é a esperança da renovação política, a esperança do crescimento do nosso Estado e esse é o meu sonho na política… Fruto desse trabalho é o prêmio de Político Revelação de 2020, recebido pelo portal Imprensa 24 Horas”, orgulha-se.

Cristão, Rodrigo Valadares diz que os planos para 2022 ainda são incertos e que deixará Deus conduzir, mas fez questão de evidenciar a certeza que possui. “Nossos ideais nunca serão negociados: Deus, pátria e família. Vamos em frente”.

Por Luísa Passos

Foto assessoria