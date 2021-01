SENADORA MARIA DO CARMO CRITICA FECHAMENTO DE AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL

14/01/21 - 16:10:06

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) criticou hoje (14) a notícia do fechamento de agências do Banco do Brasil, bem como escritórios e postos de atendimento da instituição. “Não bastasse a pandemia da Covid-19, agora, milhares de brasileiros enfrentam o vírus da demissão, potencializando o número de desempregados que, no Brasil, já ultrapassa a casa dos 14 milhões”, lamentou Maria, ao se solidarizar com os funcionários da instituição.

Depois da Ford, ressaltou a senadora, o Banco do Brasil também decidiu encerrar atividades em 112 agências, sete escritórios e 242 postos de atendimento por todo o país. “Em um momento de plena crise econômica e social, o BB resolve complicar, ainda, mais a vida dos brasileiros com essas medidas, pretendendo economizar mais de R$ 300 milhões este ano e R$ 2,7 bilhões até 2025. É lamentável”, disse Maria.

Além do fechamento de estruturas, a instituição lançou um programa de demissão voluntária para estimular os trabalhadores a pedirem desligamento do trabalho. “Quem, em sã consciência, numa situação de extrema vulnerabilidade e instabilidade econômica pela qual passa o país vai pedir demissão? É angustiante assistirmos a tudo isso”, afirmou a senadora, apelando que os governos federal e estaduais busquem mecanismos para tentar reverter o quadro.