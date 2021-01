Todo mundo quer ser governador, mas quem tem projetos para Sergipe?

14/01/21 - 09:13:30

Em qualquer roda política do Estado, nesse momento, não se fala outra coisa que não seja já a sucessão do governador Belivaldo Chagas (PSD), ainda no próximo ano. Até parece que já estamos em um novo período eleitoral, com “lançamentos” e “recuos” de pré-candidaturas ao governo de Sergipe. É tanto nome que aparece que mais parece que estamos caminhando “de vento em polpa”, com um Estado com uma economia pujante, de fazer inveja ao Nordeste e ao Brasil como um todo.

Mas infelizmente esta não é a realidade! E aqui não se trata a uma crítica exclusiva ao governador, mas também a todos os postulantes que, pelo menos, sonham em comandar o Executivo a partir de 2023. Para este colunista, de que adianta alguém dizer que pretende disputar o governo agora se não tem o que apresentar ao povo sergipano? Como disputar o comando de uma máquina pública “infestada” de problemas de ordem financeira sem “alternativas”?

É claro e evidente que não é hora dos postulantes apresentarem as “cartas que possuem nas mangas”, de revelarem o jogo, mas se não vai dizer o que pretende fazer, que pelos menos discuta, interaja e participe da formatação desse “Sergipe” do “galeguinho”, mesmo porque, seja lá quem for, terá que dar continuidade à gestão em menos de dois anos. Ou seja, quem é pré-candidato a governador hoje, tem que ser mais presente e participativo nas decisões do Estado, nas discussões efetivas.

Não se trata de antecipar campanha eleitoral e nem de “destituir” o poder Constitucional de Belivaldo Chagas, mas o momento do Estado é critico, e sem somação de forças, sem uma participação mais construtiva da classe política, vamos retroceder ainda mais e veremos alguns índices afundarem. Todo mundo quer ser governador, mas só isso não basta! É preciso “inicializar” um novo Sergipe, sendo mais participativo e propositivo. É isso que a população está esperando de seus representantes…

O resultado da eleição de 2020 provou que nem sempre o “mais rico e poderoso politicamente” vai vencer; o desejo por renovação nasce de anseios por mais eficiência, por mais representação. Houve sim uma mudança na legislação, mas se o “tribunal das redes sociais” já nos impõe uma nova realidade, imagine para a classe política e para quem planeja representar nossa Cultura, nossas tradições, nosso povo sergipano. Além de carisma e dinheiro, tem que ter projeto e saber empreender!

É preciso vir para a disputa com alternativas viáveis e exequíveis para problemas crônicos na Saúde e Educação, por uma Segurança Pública cada vez mais eficiente, com projetos modernos e audaciosos de infraestrutura, mobilidade urbana e saneamento básico. É hora de avançar, o novo governo a partir de 2023 terá desafios enormes e quem sentar na “cadeira” terá que esquecer a politicagem provincial e focar em crescimento, renda e geração de emprego. A “solução” está em mais gestão…

Veja essa!

Lançado candidato a governador pelo ex-prefeito de Ilha das Flores e presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Christiano Cavalcante (PSC), o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) agiu, rapidamente, para apagar o “incêndio” em Capela, com a “crise de ciúmes” do ex-prefeito Sukita.

E essa!

Sukita defendeu Mitidieri, ardorosamente, mas garantiu que jamais estará no mesmo palanque de Christiano. Fábio não polemizou, agradeceu a manifestação favorável de Christiano, mas enfatizou que mantém seu compromisso político com Sukita. A turma não perdoou nas redes sociais…

Capela veia doida!

Nos grupos sociais de Capela o assunto gerou fortes discussões entre apoiadores dos dois lados e até de pessoas lideradas pelo ex-prefeito Ezequiel Leite (PSD). Apoiadores de Sukita festejaram, no final, alegando que o apoio de Christiano não foi bem quisto por Mitidieri.

E André?

Nas rodas políticas de Capela muita gente não entende a manifestação de Christiano sobre seu desejo de votar em Mitidieri para o governo, se seu “padrinho político”, o ex-deputado André Moura ainda não decidiu se irá disputar a eleição de 2022 e para qual cargo. Houve quem perguntasse sobre o que fará André após toda essa polêmica?

Falta de água I

Ainda sobre Capela a população está revoltada com os constantes desabastecimentos, uma marca da atual gestão da prefeita Silvany Mamlak (PSC). O problema vem se arrastando nos últimos anos, os protestos são sucessivos e, nos últimos dias, conforme denúncias dos moradores, a água chega em algumas torneiras por volta da meia noite e, três ou quatro horas depois o fornecimento volta a ser interrompido.

Falta de água II

O problema é tão crítico que, nessa quarta-feira (13), carros-pipa contratados pela administração municipal estavam abastecendo os postos de Saúde de Capela com água que, segundo os moradores, não vem recebendo o devido tratamento por parte da empresa fornecedora. E o pior: os boletos de cobrança continuam chegando normalmente nas residências…

Comissão da Água I

Na manhã dessa quarta feira (13), a vereadora Zefinha e o comerciante Felix da Pirunga foram ao Ministério Público acompanhar o andamento da denuncia feita pela Comissão da Água de Capela, em novembro de 2020, sobre o desabastecimento constante na sede e em alguns povoados do município. Os representantes também alegam que o fornecimento via caminhão-pipa, uma vez por semana, para a maioria dos Povoados, não está sendo suficiente.

Comissão da Água II

O Município perdeu o prazo de resposta, mas ainda não houve cobrança do Ministério Público sobre o atraso porque o Promotor só estará em Capela a partir do dia 20 de janeiro, quando as audiências serão retomadas. “Nós da Comissão da Água estamos cobrando medidas urgentes por parte do poder público, para solucionar esse problema, pois estamos em período de pandemia, onde a higienização precisa ser redobrada e o transtorno que a falta de água representa para a população é muito grande”.

JB para federal

O ex-governador Jackson Barreto voltará a disputar um mandato eletivo em 2022 e, possivelmente, será candidato a deputado federal. Resta saber por qual partido, já que JB não deve continuar no MDB.

Direito de Resposta I

A Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) informa que adota, desde março do ano passado, medidas sanitárias para redução dos riscos de contágio pela Covid-19 em todo o sistema prisional de Sergipe. Medidas estas que foram estratégicas para a situação não fugisse do controle dentro do sistema prisional.

Direito de Resposta II

No caso específico do Presídio Feminino (Prefem), em decorrência do aumento de casos em todo o país, também houve reflexo na unidade prisional. No entanto, a Sejuc destaca que todos os casos são leves e que todos foram isolados e estão sendo detectados, dentro que preceitua o protocolo estabelecido pelos profissionais de saúde.

Direito de Resposta III

A Sejuc acionou a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro e a Universidade Federal de Sergipe para que os internos e servidores que apresentam algum sintoma gripal sejam testados em tempo real. “Na sexta-feira (15), todas as internas do Prefem serão testadas. Além disso, foram tomadas medidas como a suspensão temporária das visitas na unidade e a sanitização do local. A Sejuc reitera que está atenta à situação e adotando todas as medidas necessárias para redução do contágio pela Covid-19 no sistema prisional”.

Ampla divulgação

Os agentes denunciaram uma espécie de “colapso iminente” dentro do Sistema Prisional sergipano, com a disseminação da COVID-19. A SEJUC, por sua vez, explica que “os casos do Prefem são frutos dos testes que estão sendo realizados e todas as pessoas que apresentam sintomas estão sendo testadas. A Sejuc também tem fornecido ampla divulgação sobre as ações de combate ao coronavírus”.

4 casos desde novembro

Dentre essas ações, estão a produção de máscaras pelas internas do Prefem, que já totalizaram mais de 121 mil unidades, distribuídas aos internos e servidores. Além disso, foram adotados protocolos de testagem e identificação de pessoas com sintomas gripais, além da constante limpeza das unidades e orientações sobre prevenção. De novembro até hoje, a Sejuc registrou quatro casos nas unidades prisionais e todos foram encaminhados para isolamento, seguindo todos os protocolos dos órgãos de saúde.

14 casos no Prefem

Por sua vez, segundo os denunciantes, após a SEJUC liberar a entrega de mercadorias, visitas de familiares (inclusive íntimas) e atividades ressocializantes, os casos de COVID explodiram e, apenas em uma das alas do Presídio Feminino, composta por 17 celas, em 14 delas foram confirmadas internas infectadas. Feito o registro da SEJUC e a denúncia dos agentes prisionais.

Lira em Aracaju

Nesta quinta-feira (14), às 10h30, o deputado federal e candidato a presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estará em Sergipe para reunião com o governador Belivaldo Chagas, o prefeito Edvaldo Nogueira e membros da bancada federal. Após o encontro, Lira concederá entrevista coletiva para a imprensa.

Alô Poço Verde!

A coluna recebeu um vídeo com um veículo locado pela Câmara Municipal de Poço Verde, que estaria circulando por Aracaju, inclusive em um restaurante da capital. Certamente quem veio à capital, estava tratando de assuntos pertinentes à elaboração de leis do município, com “emendas e requerimentos”…

João Marcelo

O deputado estadual João Marcelo (PTC) assumiu a cadeira na Alese no último dia 4 e vem mostrando força e capacidade de articulação. Em seu novo gabinete, ele já recebeu na primeira semana diversas lideranças de Nossa Senhora das Dores, Brejo Grande, Capela, Feira Nova, entre outros. Esse espírito trabalhador já é uma marca deixada por João quando foi prefeito de Nossa Senhora das Dores.

Ricardo Marques I

O vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), visitou a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis, popularmente conhecida como Adasfa, localizada no bairro Santa Maria. A entidade abriga atualmente quase 800 animais, entre cães e gatos e possui apenas três funcionários fixos, dois folguistas e uma voluntária. Na oportunidade, o vereador disse que seu mandato está à disposição da entidade.

Ricardo Marques II

“Me disponibilizei para cobrar do poder público ações mais efetivas relacionadas à causa animal, vou verificar o andamento dos projetos relacionados a castração de animais e sobre o emplacamento dos veículos com tração animal com o intuito de intensificar a fiscalização sobre maus-tratos. Além de incentivar a realização de campanhas de doação e cobrar o que foi prometido pelo atual prefeito durante a campanha eleitoral sobre o tema”, lembrou.

Ricardo Marques III

Por conta da pandemia um dos principais eventos realizados pela associação – feiras de doação de animais – ficaram suspensas. “Há quase um ano que a Adasfa não pode realizar as campanhas de doação, isso acaba sobrecarregando o local por conta do excesso de animais que estão submetidos aos cuidados da equipe”, comentou o parlamentar.

Trabalho elogiado

Ricardo Marques elogiou o trabalho realizado por Maria Antônia, fundadora e presidente da associação, que se dedica ao trabalho há mais de 20 anos. “É desafiador, um serviço essencial e que hoje depende exclusivamente de doações feitas pela sociedade. Durante o exercício do mandato darei apoio a esta e demais entidades ou pessoas que cuidam de animais e que necessitam de ajuda e atenção do poder público”.

Sheyla Galba I

Uma das cinco representantes femininas na Câmara Municipal de Aracaju, a vereadora Sheyla Galba (Cidadania) assinou uma carta de compromisso com o Grupo Mulheres do Brasil, o maior grupo político suprapartidário do país, que atua contra as desigualdades sociais estruturais brasileiras. A assinatura do documento ocorreu em reunião com as representantes do Grupo no estado, as jornalistas Isabel Ferreira e Lucivânia Pereira e a publicitária Jeanne Lima.

Sheyla Galba II

“Firmo esse compromisso com o Mulheres do Brasil, que desenvolve um importante papel social, e farei do meu mandato na Câmara Municipal de Aracaju mais um instrumento para elevar a voz da mulher na luta por seus direitos e para que sejamos protagonistas na idealização e construção de um país melhor. Enquanto vereadora, estou alinhada e comprometida e vou defender cada uma das premissas e causas do Grupo”, afirmou a parlamentar.

Sheyla Galba III

Entre as defesas do Grupo Mulheres do Brasil estão: os direitos humanos; a democracia plena e a liberdade de imprensa; a luta contra qualquer tipo de discriminação; o apoio a ações afirmativas que visem a reparação de desigualdades históricas; a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres; o combate à violência contra a mulher; educação pública de qualidade; sistema público e eficiente de saúde; e a sustentabilidade ambiental.

Olha o DEM!

Ocorreu na sede do Democratas mais uma reunião do ano, dessa vez com a presença da senadora Maria do Carmo Alves. Também participaram do encontro, o presidente Estadual do partido, José Carlos Machado, da presidente do DEM Mulher, Josilda Monteiro, do vereador Breno Garibalde, da presidente do DEM Municipal, Georlize Teles, além do suplente de vereador do partido, Saulo Vieira e do jornalista Abrahão Crispim. O encontro teve como objetivo traçar os rumos da instituição.

Projetos

Na ocasião, foram discutidos dois projetos. Um de reestruturação da Juventude Democratas em todo o estado, que será capitaneado por Breno Garibalde, com o intuito de construir novas juventudes municipais e disseminar os ideais do Democratas; e outro a respeito do DEM Empreendedor, que será presidido por Saulo Vieira.

Maria do Carmo

A senadora endossou a nomeação do futuro presidente da juventude do DEM, o vereador Breno Garibalde, e a futura nomeação do presidente do DEM Empreendedor, o advogado e empresário Saulo Vieira. “Estarei sempre presente em todas as reuniões da diretoria e estarei empenhada em reconstruir o partido em todo estado”, destacou.

José Carlos Machado

A importância do resgate da história do partido, também, foi enfatizada pelo presidente do diretório estadual do DEM, José Carlos Machado. “Vamos resgata o legado deixado pelo ex-governador, ex-ministro e ex-prefeito João Alves Filho. Em nome do DEM, prometo luta e trabalho”, frisou.

Josilda Monteiro I

Durante o encontro, a presidente do Democratas Mulher em Sergipe há cerca de três anos, destacou a importância do encontro. Josilda Monteiro enfrenta, agora, um grande desafio pela frente: o de angariar cada vez mais mulheres em torno de possíveis candidaturas para 2022.

Josilda Monteiro II

“Toda mulher será bem-vinda e respeitada no DEM. “Vamos realizar esse trabalho, também, em vários municípios com filiações e, principalmente, conscientização da importância dessa participação feminina no processo eleitoral. Muitas mulheres permanecem no anonimato por acharem que as portas não irão se abrir para elas. Mas aqui, no DEM, nós abrimos”, afirmou.

Georlize Teles

Já a presidente do DEM Municipal, Georlize Teles reiterou os agradecimentos pela a sua candidatura a prefeita de Aracaju na última eleição e frisou a felicidade pela suposta candidatura da senadora Maria do Carmo a reeleição do senado. “Quem não se lembra do programa Pró-Mulher da senadora Maria do Carmo? Do desfavelamento de Aracaju? Dona Maria sempre teve essa sensibilidade pelo social”, lembrou.

Prefeito de Dores

Ao final da reunião, o presidente estadual do Democratas, José Carlos Machado, e a senadora Maria do Carmo, receberam o prefeito do município de Nossa Senhora dos Dores Mário da Clínica e o suplente de deputado estadual Breno Silveira. Na ocasião, a senadora se prontificou em buscar recursos no senado federal para as melhorias no orçamento do município. Também no encontro, Machado debateu com os convidados sobre a política em nosso estado.

TCE I

A primeira atividade online da Escola de Contas (Ecojan) do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE) este ano já tem data e público alvo: será no próximo dia 2, voltada aos novos prefeitos de municípios sergipanos. O anúncio foi feito pelo conselheiro Carlos Pinna, diretor da Escola, que recebeu em seu gabinete nesta terça-feira, 12, um dos palestrantes já confirmados, o procurador-geral do Ministério Público de Contas do Tocantins (MPC/TO), José Roberto Torres Gomes.

TCE II

O treinamento terá como foco “As principais causas de reprovações de contas”, com a perspectiva de que os gestores em início de mandato adquiram os conhecimentos necessários para a correta utilização dos recursos públicos. “Será um evento para agregação, onde mostraremos os problemas que o Tribunal detecta, como forma de ajudá-los para que não se repitam”, explica o conselheiro Carlos Pinna.

TCE III

A oportunidade de explanar acerca do tema proposto foi destacada pelo procurador-geral do MPC/TO: “Muitas vezes o gestor, no afã de atender a uma necessidade urgente, passa por cima de várias determinações, vários procedimentos, buscando o fim ele se atropela nos meios e a gente sabe que, na gestão pública, os meios são importantes”, destaca Gomes.

Luis Alberto Meneses

Outro palestrante já confirmado pelo diretor da Ecojan é o procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE), Luis Alberto Meneses. “É uma ótima iniciativa, que vem em boa hora, já que estamos no início do ano e também dos mandatos; será uma grande oportunidade para esses gestores se aproximarem do Tribunal e também para o Tribunal se aproximar desses gestores, com uma ação pedagógica”, ressalta Meneses.

Programação

O detalhamento completo do evento será divulgado até a próxima semana, quando toda a programação estiver fechada. Além disso, o conselheiro Carlos Pinna também afirmou que a Escola entrará em contato com os gestores para informá-los e oferecer apoio operacional, caso tenham qualquer dificuldade de acesso à transmissão.

