Zezinho Sobral debate desenvolvimento de Estância e região

14/01/21 - 05:58:52

Deputado recebeu o vereador estanciano Evandro da Praia em seu gabinete na manhã desta quarta-feira (13)

Desenvolvimento, estradas, segurança e turismo de Estância e do litoral Sul de Sergipe foram alguns dos temas debatidos durante reunião entre o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) e o vereador Evandro da Praia (Psol) nesta quarta-feira, 13. Dentre os assuntos, os parlamentares conversaram sobre a situação da ponte Gilberto Amado, entre os municípios de Estância e Indiaroba.

“Essa ponte é muito importante para o turismo. O vereador nos apresentou a situação da ponte, que precisa de uma definição: a ponte está no escuro e há uma discussão para saber quem vai assumir a conta de luz, se é Estância ou Indiaroba. O estado é que assumia, até então. Conversamos também sobre a segurança na região. Farei os encaminhamentos e as interlocuções junto às Secretarias de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e de Segurança Pública (SSP) para atender aos pleitos”, explicou Zezinho Sobral.

O deputado e o vereador também trataram sobre o programa Pró-Rodovias, do Governo do Estado, que vai revitalizar 440 km de rodovias em todo Sergipe. O programa vai reestruturar parte da rodovia SE-470, entre a BR-101 e a SE-100, na região entre o Povoado Nova Estância e o trecho de acesso à Praia do Abais, importante área que alavanca o nosso turismo. “O vereador Evandro nos relatou que o trecho que interliga a rodovia de Zé do Baião até a Orla do Abais também precisa ser revitalizado. É uma área de fluxo turístico muito grande. O vereador trouxe a demanda e também vamos dialogar com o estado para encontrar as soluções”, disse Zezinho Sobral, ressaltando a importância de fortalecer as questões turísticas e ambientais da região.

“Há Projetos de Lei na Assembleia Legislativa tratando do assunto. Seguirei firme na defesa do Plano de Gerenciamento Costeiro e do Zoneamento econômico-ecológico de Sergipe. Na Câmara de Estância, também existem projetos para tratar da Área de Preservação Ambiental (APA). Sergipe possui todas as condições para manter áreas de preservação ambiental e empreender um desenvolvimento sustentável, sem a necessidade de inviabilizar o turismo e demais atividades”, destacou Zezinho Sobral, que se comprometeu em retornar a Estância ainda em janeiro.

Para o vereador Evandro da Praia, a visita no gabinete do deputado Zezinho Sobral foi muito positiva e o primeiro de muitos encontros para debater temas importantes para o povo de Estância e região. “Agradeço a receptividade e a afinidade de um representante do Legislativo Municipal com o Legislativo Estadual. A experiência de Zezinho Sobral na gestão pública e na Assembleia nos estimula e fortalece para trabalhar muito”, afirmou o vereador, que iniciou seu primeiro mandato na Câmara de Estância.

Fonte e foto Ascom Deputado Zezinho Sobral