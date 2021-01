Ação para apurar excessos

15/01/21 - 00:01:39

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Até o fevereiro ou março, Sergipe deve passar por uma onda de processos nos municípios. A previsão é de uma fonte confiável de área judicial, que já está trabalhando para apurar denúncias que começam a chega ainda de forma tímida, mas contínua. A mudança de comandos nas administrações de todas as cidades do Estado, geralmente provoca esse tipo de reação dos prefeitos eleitos que assumiram Prefeituras que tinha o mesmo comando há oito anos. São deslizes e ilícitos que aparentemente não prejudicam, mas enriquecem grupos ligados ao antecessor.

Algumas folhas de pagamento já estão sendo bem investigadas e o crime de maior incidência é o das ‘rachadinhas’, em que moradores de povoados distantes da sede dos municípios recebem salários e repassam para terceiros que eram do conchavo do ex-gestor. Têm casos que o cartão de saque do salário fica com o favorecido e o “laranja” sequer tem conhecimento dos valores que são depositados em suas contas. Também há um levantamento das folhas em algumas Câmaras Municipais aonde o estilo ‘rachadinha’ funciona de forma intensa.

Segundo ainda a fonte, estão se aprofundando em uma investigação sobre pagamento de uma caminhonete importada, de luxo, que é paga com dinheiro da prefeitura. Daria um valor de R$ 30 mil ao mês. É usada por um filho do ex-prefeito e pago através de recursos encaminhados para a Secretaria Municipal da Saúde. Os atuais eleitos que ocupam essas Prefeituras com problemas graves, estão ansiosos para comprovação desses delitos, para que denunciem seus adversários históricos nos municípios.

Um outro drama vem sendo detectado e que pode até não dar em nada, embora já haja fiscalização: aliado e eleito com a ajuda do ex-prefeito de uma cidade importante do Estado já começa a reclamar internamente. Está com dificuldades para reparar o “rombo deixado”. Não é pequeno e o sucessor terá que buscar uma solução para resolver o problema, inclusive porque ele é conivente com a corrupção praticada. É coisa que põe em risco a construção de obra através de verba federal e o atual gestor terá que responder futuramente.

A situação não é fácil, em razão de um aumento de vigilância, exatamente em razão da mudança de gestão, onde a equipe que entra se apressa em vasculhar todos os contratos e recursos do pessoal que sai, para que não se responsabilizem por ilícitos praticados em gestões anteriores. Se houver comprovação nas investigações, pode ocorrer até prisão de um expressivo político que hoje canta e decanta liderança excessiva. É aguardar…

Belivaldo e Lira

O candidato a presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP), foi recebido ontem no Palácio dos Despachos pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).

*** Cinco parlamentares de Sergipe o receberam: Laércio Oliveira, Valdevan Noventa, Fábio Henrique, Bosco Costa e Gustinho Ribeiro. Fábio Mitidieri faltou porque está em viagem com a família.

*** Arthur desembarcou acompanhado por colegas e eleitores da Bahia, Pernambuco e Alagoas.

De braço já relaxado

Belivaldo Chagas foi receptivo a Arthur Lira, mas explicou: “não tenho voto, não sou deputado, a eleição é no Congresso e defendo a harmonia entre poderes”, disse.

*** Quando o assunto foi vacinação, Belivaldo Chagas declarou: “eu já estou de braço relaxado”.

João Daniel cumprimenta

Arthur Lira almoçou com seus colegas e eleitores em um restaurante da Atalaia. De lá telefonou para o deputado João Daniel (PT), que foi lá cumprimentá-lo, mas não ficou para o almoço.

*** João Daniel disse que vai votar com Baleia Rossi (MDB) a presidente da Câmara Federal, seguindo orientação da bancada petista na Casa.

*** – Mas sou amigo e me dou muito bem com Arthur, disse João.

Avaliação de Lira

Arthur Lira conversou com Laércio Oliveira (PP) e fez um diagnóstico dos Estados que já visitou e considerou que sua situação é positiva na disputa pela Presidência da Câmara.

*** Disse que a expectativa de votos na Bahia é de 70%, mas não avaliou a região Sul e Sudeste.

Tragédia desespera

Pata o senador Rogério Carvalho (PT), “a tragédia que vemos em Manaus infelizmente, pode se repetir em outros estados brasileiros”.

*** – É lamentável a constatação de que a continuidade do desprezo de Bolsonaro na segunda onda da pandemia tenha como prejuízo mais e mais vidas perdidas, disse e concluiu: “é desesperador”!

D. Maria vai ao Sertão

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) vai passar o sábado circulando por várias cidades do sertão, incluindo povoados.

*** Almoça em Gararu e segue por cidades como Porto da Folha, Monte Alegre, Canindé, Glória e outras.

*** Deixa clara a impressão de que pretende disputar a reeleição. Embora ainda não confirme e a família fique contra, ela tomará a decisão final.

O DEM quer manter senadora

O presidente do DEM, ex-prefeito de Salvador ACM Neto, deseja que D. Maria dispute a reeleição, mas nas reuniões do partido a senadora sugere o nome de José Carlos Machado, presidente do DEM em Sergipe.

*** Machado defende que ela deve tentar a reeleição e ele deve disputar a Câmara Federal.

Vacinas para Socorro

As primeiras doses da vacina contra o Covid-19 já devem chegar domingo em Socorro, segundo informa a assessoria de comunicação. Inicialmente, vai atender a 26 mil pessoas.

*** A prefeitura vem se preparando para esse momento, estruturando suas unidades de saúde. Foram adquiridos resfriadores especiais para acondicionar as vacinas, dentre outros equipamentos.

*** O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião online com o prefeito Padre Inaldo, informou que as vacinas serão passadas para o Estado, que as repassa para as prefeituras.

Carnaval e Covid

Mesmo sem realização oficial do carnaval nos Estados, a população não deixará de promover festas populares e sair às ruas em blocos de frevos, samba e axé.

*** O Brasil não fica sem carnaval queiram ou não as autoridades.

*** Há uma forma de conter: “manter o feriado apenas na terça-feira (16/02) e não decretar ponto facultativo na sexta-feira (12/02) e na segunda-feira (15/02)”.

Omissão criminosa

O senador Alessandro Vieira (Cidadana) diz que “estamos em janeiro e os brasileiros não têm vacina nem auxílio emergencial”.

*** E mais: “são mais de 20 milhões de pessoas jogadas na extrema pobreza. São mais de 200 mil mortos”, disse

*** – Em Manaus as pessoas morrem por falta de oxigênio! E o Congresso em recesso por omissão criminosa de Davi e Maia, acusou.

PT faz reunião

O Diretório Municipal do PT se reúne virtualmente amanha, as 9 horas, para discutir o resultado das eleições municipais, avaliar a atual conjuntura do partido e promover o retorno de Jéferson Lima à Presidência.

*** O PT deve ter como candidatos a deputado federal, inicialmente, Márcio Macedo, Eliane Aquino e João Daniel que vai para a reeleição.

Mudança nas Polícias

No Congresso, dois projetos de lei orgânica das polícias civil e militar, que restringem o poder de governadores sobre braços armados dos Estados e do Distrito Federal, estão sendo produzidos.

*** A informação é de reportagem do Estado de S. Paulo que revela: “Nenhum foi apresentado formalmente à Câmara”.

*** De acordo com o jornal, que teve acesso aos textos, as propostas trazem mudanças na estrutura das polícias, como a criação da patente de general, hoje exclusiva das Forças Armadas, para polícias militares, e de um Conselho Nacional de Polícia Civil ligado à União.

Uma boa conversa

Subtenente Edgard – Binário é o cabra que não tem coragem de assumir que é gay, então inventa essa desculpa fresca.

Revista Fórum – Bolsonaro sobre auxílio emergencial: “Depois de nove meses, tem que se colocar um ponto final”

Revista Fórum – Bolsonaro volta a desestimular vacinação contra Covid-19: “Não quer tomar, não tome. Não tem comprovação”.

Miriam Leitão – Nossos institutos avançaram em terreno minado por um presidente antivacina.

Dr. Milton – O estudo não fala se essa eficácia é geral, ou melhor, a Coronavac é a única até momento a divulgar eficácia geral Mas, segundo outros estudos, eficácia está entorno de 60 %.

Revista Fórum – PT vai ao STF para obrigar governo Bolsonaro a abastecer hospitais de Manaus com oxigênio.

Do MBL – Pro bando de marmanjo que dizia não conseguir respirar de máscara: é o povo nos hospitais de Manaus que não consegue respirar de verdade.

Correio Brasiliense – Coronavírus: Brasil tem 3ª maior alta de mortes por covid-19 entre países mais letais no pós-festas.