Adepol: diretoria eleita para o triênio 2021-2023 tomou posse nesta sexta-feira

15/01/21 - 15:38:09

A diretoria eleita para assumir a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE) no triênio 2021-2023 tomou posse nesta sexta-feira, 15. Respeitando as recomendações sanitárias, a assinatura da ata foi restrita à presença dos delegados-diretores e ocorreu na sede da instituição.

A diretoria empossada é liderada pelo presidente Isaque Cangussu, que inicia seu segundo mandato consecutivo. Ele terá como vice-presidente o delegado Adelmo Pelágio, que na primeira gestão assumia a vaga de vice-presidente jurídico. “Os associados podem esperar da diretoria a continuação de um trabalho altivo, de defesa da categoria e sempre em consonância com o interesse social. A permanência de diretores que se destacaram na última gestão e a entrada de outros colegas representam experiência e oxigenação, ingredientes fundamentais para melhorar ainda mais o nosso trabalho”, comenta Isaque Cangussu.

Juntamente com eles, tomaram posse os demais delegados que compõem o Conselho Diretor: Flávia Cristina Felix Mororo, Hildemar Lima Rios, Samuel Souza de Brito Oliveira, Antônio Wellington Brito Júnior e Josioland Machado Eugênio. Bem como os suplentes: Alexandre Felipe de Andrade Monteiro, Fábio Ricardo Sobral Kano e Meire Mansuet Alcântara Campos e Silva.

O Conselho Fiscal e de Ética é composto pelos delegados Édson Nixon Santos Costa, Guilherme Augusto Volkweis e Fábio Santos Santana.

Eleição

A diretoria foi eleita no último dezembro, mantendo como presidente o delegado Isaque Cangussu. Ele e os demais membros da chapa receberam 76 dos 81 votos que foram depositados na urna, o que representa a vontade de 93,82% do universo dos delegados votantes.

Foto: Morgana Lacerda

Por Raquel Almeida