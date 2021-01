PEQUENOS PRODUTORES SÃO BENEFICIADOS COM PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO

15/01/21 - 06:24:23

Emenda parlamentar do deputado João Daniel tem viabilizado que programa chegue a agricultores familiares

Agricultores familiares produtores de leite de sete municípios sergipanos estão sendo atendidos pela etapa 2020 do programa de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). Essa etapa está sendo viabilizada a partir de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal João Daniel (PT). Esta semana, o parlamentar visitou pequenos produtores do município de Poço Redondo que têm sido beneficiados pelo programa, quando pode ver e ouvir deles a avaliação do trabalho que está sendo realizado para o melhoramento genético dos animais.

Acompanhado pelo secretário estadual de Agricultura, André Bomfim, ele visitou os produtores Edivaldo Feitosa e Edval da Silva, da comunidade Poço Preto, ambos atendidos pelo programa. Juntos, eles produzem cerca de 500 litros de leite por dia. A expectativa é que com o melhoramento genético do rebanho eles possam ampliar ainda mais essa produção.

“Ficamos muito feliz em contribuir com essa melhoria – hoje já presente no rebanho dos grandes produtores –, tornando-a também acessível e gratuita aos pequenos produtores”, disse João Daniel. O programa tem atendido produtores de sete municípios. Nessa etapa do programa de 2020 que está em execução, com os recursos viabilizados pela nossa emenda, a previsão é de inseminação de 450 animais de agricultores familiares, principalmente nas áreas de assentamentos de reforma agrária, nos municípios de Poço Redondo, Porto da Folha, Canindé de São Francisco, Riachão do Dantas, Lagarto, Propriá e Neópolis.

A Inseminação Artificial em Tempo Fixo é uma biotecnologia que visa melhorar a eficiência reprodutiva dos rebanhos, por meio da indução e sincronização da ovulação das fêmeas, através de protocolos hormonais. Cada animal recebe, no mínimo, três visitas técnicas para viabilizar o protocolo reprodutivo, aplicação de hormônio e vacinas, implantação de dispositivo intravaginal bovino e, por fim, a inseminação com sêmen de animais de alta linhagem das raças Holandesa, Girolando ou Gir Leiteiro.

“Fico muito feliz em ver que através de uma emenda que destinamos a produção de vários agricultores familiares produtores de leite está melhorando com um tipo de tecnologia que até então era praticamente inacessível. É uma forma de ajudar a fortalecer e ampliar a bacia leiteira de nosso estado”, ressaltou o deputado João Daniel.

Foto: Ednilson Barbosa

Por Edjane Oliveira