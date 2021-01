Bolsonaro se prepara para fazer “barba e cabelo” em eleição do Congresso

15/01/21 - 11:28:47

Enquanto a “grande mídia” e setores da oposição fazem o maior barulho para tentar desgastar o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), sem muito “tumulto” o Palácio do Planalto vai se preparando para duas vitórias até então “inesperadas” no Congresso Nacional: mesmo com a “torcida contrária”, Bolsonaro caminha para eleger, com certa tranquilidade, Rodrigo Pacheco (DEM/MG) para o comando do Senado Federal e Arthur Lira (PP/AL) para a presidência da Câmara dos Deputados.

No caso do democrata Rodrigo Pacheco, partidos mais alinhados à esquerda, como o PDT do eterno presidenciável Ciro Gomes, e o Partido dos Trabalhadores, sob a liderança do sergipano Rogério Carvalho, fecharam questão e estão apoiando formalmente o candidato bolsonarista na disputa. Em entrevista concedida à “grande mídia”, Rogério justificou: “não temos condições de escolher um candidato de oposição ao Bolsonaro porque não tem”.

A declaração de Rogério tem um “simbolismo”, considerando que ele é membro do PT, partido que sempre teve uma militância presente e forte em todos os parlamentos do País, mas que agora, na eleição da Mesa Diretora do Senado, “vale-tudo”, inclusive apoiar o candidato do “genocida” Bolsonaro! E, nesse caso, é preciso reconhecer também que o DEM, que tanto se diz “independente”, que faz críticas por aí afora, pelo menos em BSB “costurou” essa aliança com o governo federal.

Se no Senado a eleição tende a ser um “passeio” para o governo, na Câmara dos Deputados o embate ainda pode ser forte, mas o caminho é a “baleia” (Baleia Rossi – MDB/SP) ficar “encalhada”! O MDB apostou alto e tentou confrontar o Palácio do Planalto, incentivado pelo ainda presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ). Inicialmente conseguiu cooptar o apoio de várias legendas, dentre elas o PT. Com o passar do tempo, a candidatura começou a “desidratar”…

Os petistas chegaram a questionar se Baleia Rossi faria sim “oposição” ao presidente da República e trabalharia para viabilizar o impeachment de Jair Bolsonaro. Em Sergipe, o deputado federal Fábio Reis (MDB) – apoiador de Baleia – logo se manifestou: “candidatura do MDB não é de oposição ao governo federal”, ou seja, ficou claro que após o resultado da eleição da Mesa, haverá uma tentativa de reaproximação do Palácio do Planalto. Isso deu uma “esfriada” nos ânimos de alguns apoiadores…

Em síntese, da mesma forma como diziam quem Bolsonaro jamais venceria a eleição em 2018, que sequer tomaria posse e que não completava o primeiro ano de mandato, não é exagero dizer que ele “venceu todas as etapas”, suportou todos os ataques durante a pandemia, manteve sua popularidade equilibrada e, por enquanto ainda não tem um adversário competitivo para 2022. Ahh e sobre as Mesas do Congresso Nacional, o presidente, pelo “andar da carruagem”, se prepara para fazer “barba e cabelo”…

Veja essa!

Em sua visita a Sergipe, o deputado federal Arthur Lira (PP/AL) ratificou o apoio de seis dos oito deputados federais do Estado. Votam com Lira Fábio Mitidieri (PSD), Gustinho Ribeiro (SD), Laércio Oliveira (PP), Bosco Costa (PL) e Valdevan Noventa (PL).

E essa!

Ficam com Baleia Rossi os deputados federais Fábio Reis (MDB) – que é amigo de Baleia e correligionário – e João Daniel (PT), que é amigo de Arthur Lira, mas que precisa acompanhar a orientação do Partido dos Trabalhadores.

Olha o IPTU!

Manter o contato com a população para ouvir suas demandas e buscar os devidos encaminhamentos para solucioná-las. Essa é uma das premissas da vereadora Sheyla Galba, que vem interagindo com os cidadãos por meio de visitas aos bairros e também pelas redes sociais. Após várias reclamações de aracajuanos sobre aumento abusivo do IPTU 2021.

Sheyla Galba I

“Por isso, protocolei uma indicação à Mesa da Câmara de Vereadores de Aracaju para que seja solicitado ao prefeito Edvaldo Nogueira a revisão das faturas dos contribuintes que tiveram aumento superior a 5%. Em tempos de pandemia e de crise na economia, aumentar impostos é um absurdo”, ressaltou Sheyla Galba.

Sheyla Galba II

Outras indicações apresentadas esta semana por Sheyla Galba foram para a Transferência do Eco Ponto, no conjunto Jardim Esperança, e também a construção de um campo de futebol society no conjunto Residencial Parque dos Coqueiros. As demandas foram apresentadas pelos moradores durante visita da parlamentar às localidades.

Luciano Bispo I

Os servidores da Assembleia Legislativa de Sergipe foram contemplados com um avanço horizontal no Plano de Cargos e Salários. Trata-se de mais uma ação da gestão do presidente da Alese, deputado Luciano Bispo. A projeção, baseada na Lei Complementar nº 320/2019 está em vigor desde 1º de janeiro de 2021.

Luciano Bispo II

A revisão das letras da progressão, que atende também aos servidores aprovados no primeiro concurso público realizado pela Casa, é uma das conquistas do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Sergipe (Sindalese) junto ao presidente Luciano Bispo.

Benefício para servidores

O presidente do sindicato dos servidores, Antônio Geraldo Silva, afirma que a medida beneficia cerca de 400 servidores. “O Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Assembleia Legislativa foi aprovado há dois anos, com validade a partir de janeiro de 2021. Os 6% referem-se à tabela de projeção dos servidores; as letras que alteram de dois em dois anos. Mas não trata-se de índice de reajustes”, observa.

Fames I

A Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES) realizará nesta segunda-feira (18), às 9h, a Assembleia Geral de prestação de contas, precatórios e COVID-19. O evento é voltado para os gestores municipais e acontecerá no auditório da FAMES. Na oportunidade, estarão presentes o professor e pesquisador da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Lysandro Borges e a secretária do Estado da Saúde, Mércia Feitosa, que falarão sobre o atual quadro dos avanços da COVID-19, as ações de prevenção e combate ao vírus em Sergipe, bem como o plano estadual de vacinação.

Fames II

O presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, destaca a importância da participação de todos os gestores neste encontro. “Além da nossa Assembleia Geral, discutiremos uma pauta de extrema importância e que atinge o mundo todo, a COVID-19. Por isso, é essencial a presença de todos os gestores, teremos dois grandes profissionais na área para nos apresentar a real situação no nosso Estado e apontar ações de prevenção para que possamos combater cada vez mais rápido esse vírus”, finalizou.

Posse Adepol

Os delegados eleitos e reeleitos para dirigir a Adepol pelo próximo triênio tomam posse nesta sexta-feira (15). Respeitando as recomendações sanitárias, o ato ocorrerá na sede da instituição e será restrito aos empossados. O presidente Isaque Cangussu, assim como parte da diretoria foram eleitos pela segunda vez seguida, enquanto outros participarão da gestão pela primeira vez. A eleição ocorreu em dezembro último e a chapa única recebeu 76 dos 81 votos que foram depositados na urna, o que representa a vontade de 93,82% do universo dos delegados votantes.

Defensoria Pública I

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, por meio do Núcleo de Bairros, obteve liminar de suspensão de reintegração de posse, que seria cumprida em 19 de janeiro, em favor da Ocupação João Mulungu, localizada na Avenida Ivo do Prado, 74, Centro, em Aracaju. O pedido foi deferido pelo juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, Anderson Clei Santos. O local é ocupado por 200 famílias que encontram-se em extrema vulnerabilidade social, entre crianças, idosos e gestantes que não possuem assistência de programas sociais de moradia.

Defensoria Pública II

O membro da Defensoria Pública ressalta que uma desocupação pode ocasionar o aumento no número de casos de Covid19. “A determinação de reintegração de posse pode ocasionar, além de grave situação social, uma crise sanitária, pois estarão em situação de rua aproximadamente 200 famílias que estarão propensas à alta contaminação do coronavirus”, alertou Nikolaus.

Alô Dores!

Conforme denúncia da atual gestão de Nossa Senhora das Dores, a prefeitura foi deixada pelo ex-prefeito em total abandono, com prédios públicos em situações precárias, com infraestrutura comprometida, transportes sem nenhuma condição em atender a população, saúde um caos, lixo por toda a cidade.

Compromisso

“Os dorenses merecem respeito e precisam ter uma cidade com qualidade de vida e mais dignidade. Essa realidade será mudada e o progresso chegará. Dores voltará a sorrir e esse descaso e abandono ficarão no passado. A gestão ‘Cuidando do nosso povo!’ mudará a realidade de Nossa Senhora das Dores. Com trabalho, ética, transparência e comprometimento o progresso chegará”, anuncia a nova gestão em Dores.

Alô Tobias!

A Prefeitura Municipal de Tobias Barreto realizou uma coletiva de imprensa para anunciar as medidas a serem adotadas na atual gestão, com foco na recuperação econômica do município. O pronunciamento foi feito por meio das redes sociais para evitar aglomerações.

Decretos de Emergência

Entre as decisões comunicadas pelo prefeito Dilson de Agripino, foram anunciados os decretos de Emergência Administrativa e Financeira e de Contingenciamento. “A ordem é não gastar. Priorizar somente urgências e emergências para gastar o mínimo possível e isso foi passado para todos os setores da administração. Tomei a atitude porque não sei quais surpresas terei até o final do mês de janeiro, já que ainda não recebi o relatório final da gestão passada, que deve chegar até o dia 31”, afirma Dilson.

Grupo de Trabalho

Outra medida adotada é a criação de um Grupo de Trabalho para avaliação aprofundada nas irregularidades e atos de improbidade administrativa da gestão anterior. A análise será feita e, posteriormente, enviada para conhecimento dos órgãos fiscalizadores e também da população. “Estou dando satisfação à sociedade de como estão as coisas porque é preciso apresentar a verdade. Estamos trabalhando muito para colocar Tobias Barreto em um trilho diferente do que está hoje”, informa o prefeito.

Salário em atraso

Após a transição de gestão, a atual equipe constatou que a prefeitura foi deixada com cerca de R$ 60 milhões em dívidas a serem pagas. Uma delas é o atraso do salário dos servidores referente ao mês de dezembro de 2020, competência da administração passada, porém não cumprida. Para honrar com esse compromisso, a Prefeitura Municipal de Tobias Barreto divulgou o planejamento para pagar o salário dos servidores efetivos.

Zezinho Sobral I

Integrar jovens digitalmente é disponibilizar a tecnologia como instrumento de ensino e de inclusão social. Pensando nisso, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) destinou emendas impositivas para compra de computadores para laboratórios de informática das escolas estaduais de Laranjeiras. As unidades beneficiadas pelos recursos foram as escolas estaduais Cônego Filadelfo, João Ribeiro e Professora Zizinha Guimarães. No total, foram R$ 92.554,50 em emendas impositivas do Orçamento do Estado para as três unidades.

Zezinho Sobral II

Zezinho Sobral foi até sua cidade natal acompanhar a entrega dos itens. A primeira visita foi na Escola Estadual Professora Zizinha Guimarães. “Estive por diversas vezes na instituição e ouvi as reivindicações. Agora retorno, atendendo ao pedido dos alunos, professores e da comunidade escolar, para entregar os computadores que garantirão melhorias no trabalho dos professores e avanço no aprendizado dos alunos. Tenho compromisso com os estudantes da minha terra e trabalho para que eles tenham os mesmos direitos e acesso que os alunos da rede particular”, afirmou Zezinho Sobral.

Anderson de Tuca

Em visita à Secretaria Municipal de Educação, o vereador Anderson de Tuca do PDT, pôde entender como se dará o retorno das aulas e os procedimentos que estão sendo feitos para garantir a qualidade de ensino e segurança das nossas crianças e profissionais.

João Daniel I

Agricultores familiares produtores de leite de sete municípios sergipanos estão sendo atendidos pela etapa 2020 do programa de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). Essa etapa está sendo viabilizada a partir de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal João Daniel (PT). Esta semana, o parlamentar visitou pequenos produtores do município de Poço Redondo que têm sido beneficiados pelo programa, quando pode ver e ouvir deles a avaliação do trabalho que está sendo realizado para o melhoramento genético dos animais.

João Daniel II

Acompanhado pelo secretário estadual de Agricultura, André Bomfim, ele visitou os produtores Edivaldo Feitosa e Edval da Silva, da comunidade Poço Preto, ambos atendidos pelo programa. Juntos, eles produzem cerca de 500 litros de leite por dia. A expectativa é que com o melhoramento genético do rebanho eles possam ampliar ainda mais essa produção.

João Daniel III

“Ficamos muito feliz em contribuir com essa melhoria – hoje já presente no rebanho dos grandes produtores –, tornando-a também acessível e gratuita aos pequenos produtores”, disse João Daniel. O programa tem atendido produtores de sete municípios. Nessa etapa do programa de 2020 que está em execução, com os recursos viabilizados pela nossa emenda, a previsão é de inseminação de 450 animais de agricultores familiares, principalmente nas áreas de assentamentos de reforma agrária, nos municípios de Poço Redondo, Porto da Folha, Canindé de São Francisco, Riachão do Dantas, Lagarto, Propriá e Neópolis.

Iran Barbosa I

O deputado estadual Iran Barbosa, do PT, esteve no Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE), acompanhado do presidente da Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo (ADCAR), José Firmo, para dialogar com o diretor-presidente do órgão, Carlos Alberto Araújo, sobre a proposta do governo do Estado, de alterar o sentido de tráfego, aos domingos e feriados, na rodovia Inácio Barbosa, na região das praias, que passará a ter mão única, com o retorno se dando pela Rodovia dos Náufragos, na região do Robalo e Zona de Expansão de Aracaju. A proposta, segundo a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), visa diminuir os congestionamentos no sentido para as praias e já passa a valer a partir do próximo domingo (17).

Iran Barbosa II

Na reunião, Iran expôs a necessidade de a comunidade das áreas afetadas serem ouvidas quanto aos problemas que podem ser gerados com essas mudanças no tráfego da região. “Afinal, a medida visa facilitar a vida de quem acessa aquela região aos finais de semana e feriados para o lazer, mas quem mora, efetivamente, naquela área e enfrenta o dia a dia é que sabe o quanto mudanças desse tipo afetam suas vida. Esses moradores deveriam ter sido ouvidos”, externou o parlamentar.

José Firmo

O presidente da ADCAR, José Firmo, que é morador do Robalo, reforçou a fala de Iran, destacando que os impactos serão grandes, especialmente para os comerciantes que operam às margens da Rodovia dos Náufragos, já que o fluxo da ida vai se dar todo ele pela Rodovia Inácio Barbosa. “E os domingos e feriados são dias muito bons para esses comerciantes. Muitos vão perder vendas, até porque estocaram produtos e nem foram avisados sobre essa mudança no tráfego”, alertou.

Maria do Carmo I

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) revelou-se surpresa e muito preocupada com o anúncio do fechamento da Ford no Brasil. “É uma triste notícia para o nosso país. Isso tem impacto direto na economia, afinal a decisão resultará no fechamento de cerca de 5 mil postos de trabalho diretos e milhares de indiretos, pois compromete toda a cadeia produtiva do setor”, ressaltou Maria.

Maria do Carmo II

Apesar de discordar da forma drástica adotada pela Ford, Maria compreende ser necessária uma ampla discussão e medidas que reduzam o custo Brasil, que é um dos principais elementos de dificuldade para quem deseja investir e se manter gerando emprego e renda no Brasil. “Temos uma carga tributária da ordem de aproximados 35% do Produto Interno Bruto, uma das mais altas da América Latina. Isso influencia diretamente no custo operacional das empresas, comprometendo a produção e competitividade no mercado”, afirmou a parlamentar democrata.

Reforma Tributária

Para a senadora sergipana, já passou da hora do Brasil fazer uma reforma tributária que, de fato, garanta justiça social para os cidadãos e para os empreendedores. “Assim, naturalmente, haverá uma resposta positiva para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil”, disse, acrescentando que os incentivos fiscais são importantes, mas uma carga tributária justa deve ser sempre a prioridade e instrumento de atração para quem deseja se instalar e permanecer no Brasil.

