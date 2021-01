CHUVAS: PMA SEGUE EM ALERTA E DISPONIBILIZA CANAIS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

15/01/21 - 10:53:28

Aracaju amanheceu novamente chuvosa nesta sexta-feira, 15. Ao longo da semana, foram registradas chuvas acima do esperado na capital sergipana e a previsão é de que a instabilidade no tempo continue até a próxima segunda-feira, dia 18, segundo o Centro de Meteorologia de Sergipe.

Por isso, as equipes da Prefeitura de Aracaju fazem o monitoramento constante da situação na cidade – através do sistema ‘ClimAju’ e in loco, nos locais mais afetados – e atuaram rapidamente na única ocorrência registrada no decorrer da semana.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do Município, major Silvio Prado, as equipes foram acionadas e rapidamente se deslocaram para atender um caso de alagamento em uma via no bairro Soledade, na quarta-feira (13).

“Uma ocorrência que ensejou maior preocupação foi uma ocorrência no Soledade devido a uma obra realizada por uma empresa de terraplanagem e pavimentação. Enquanto ainda não foi implementado esse serviço, toda vez que chover vai alagar um pouco a rua. Então a Defesa Civil recebeu esse comunicado, se deslocou e acionou as equipes da Emurb para fazer um paliativo de desobstrução da área”, explica.

O coordenador afirma que, apesar de as chuvas que ocorrem nesse período tenderem a não trazer grandes problemas, as equipes municipais têm um plano de contingência para atuar em possíveis ocorrências, de forma rápida e integrada.

“As chuvas de janeiro são intensas e passageiras, não tendem a causar impacto. De qualquer forma, a gente tem um plano de contingência pronto para atuar nesses períodos chuvosos. Todos os setores da Prefeitura de Aracaju que fazem parte desse plano de contingência, estão em alerta”, ressalta o major Silvio Prado.

Em caso de ocorrência, os aracajuanos podem entrar em contato com a Defesa Civil municipal através do número de telefone 199. A ligação é direcionada para uma Central de Emergência que funciona 24h por dia de forma integrada com a Guarda Municipal.

Além disso, os cidadãos podem enviar uma mensagem de texto com o CEP de sua residência para o número 40199 e, assim, receber alertas relacionados a fenômenos adversos, como chuvas fortes e intensas, ventos fortes e maré alta.

Foto Sérgio Silva