Hemose utiliza aplicativo para auxiliar tratamento de pacientes com hemofilia

O programa tem como objetivo melhorar a monitoramento do tratamento e dos episódios de sangramentos, de pacientes com hemofilia – um distúrbio hereditário que afeta a coagulação do sangue.

Profissionais do ambulatório do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) participaram da apresentação para utilização do aplicativo ‘Tuguy’. O programa tem como objetivo melhorar a monitoramento do tratamento e dos episódios de sangramentos, de pacientes com hemofilia – um distúrbio hereditário que afeta a coagulação do sangue.

A apresentação organizada pela Federação Brasileira de Hemofilia (FBH) foi ministrada pelo psicólogo Alexsandro dos Santos Machado, no auditório do hemocentro. Na ocasião, o professor explicou que a ferramenta ajuda a monitorar o fator VIII, que é responsável pela coagulação do sangue no organismo de qualquer ser humano.

Em fase final de testes para liberação, o aplicativo deve ser instalado nos telefones dos pacientes e familiares responsáveis, além da equipe multidisciplinar envolvida com a assistência ao público portador da enfermidade em Sergipe. Para a assessora técnica do Hemose, a médica Lourdes Alice Marinho, a ferramenta é interessante para mapear o quadro clínico do hemofílico.

“O paciente vai colocar de forma simples e ilustrativa data e intensidade do sangramento, o que foi feito para contenção do mesmo. Esses registros possibilitam um melhor mapeamento desses eventos e interação com os profissionais que atuam conjuntamente com os cuidados da enfermidade”, destacou a oncohematologista.

Presente à reunião de apresentação do ‘Tuguy’ a gerente do Ambulatório, Juliana Silva, ressaltou que o uso do software viabiliza a comunicação do paciente com a equipe multidisciplinar e com o grupo para atendimento em situações de urgência do hemocentro de Sergipe.

“Esse aplicativo funciona como uma espécie de diário digital de infusão do fator que o paciente faz uso. Ele pode ser instalado em qualquer aparelho celular e não precisa de internet no momento do registro de infusão da medicação. O paciente tem a facilidade de descrever seus sangramentos através de fotos, áudios, vídeos ou ainda mensagem de texto”, descreveu a enfermeira.

Serviço

O ambulatório do Hemocentro de Sergipe presta atendimento para 260 pacientes com hemofilia. O tratamento conta com uma equipe composta por médico pediatra, hematologistas, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, assistente social, dentre outros. O ambulatório funciona diariamente de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 16h. mais informações através dos telefones: (79)3225-8000 e 3225-8046.

Hemofilia

É um distúrbio hereditário que se origina de um defeito da coagulação sanguínea, provocando sangramento. Seu diagnóstico é feito através de exame de sangue, que mede a quantidade de fatores de coagulação sanguínea. Como o sangue não coagula normalmente, os hemofílicos podem sofrer com hemorragias, o que provoca hematomas, fraquezas e desgaste de ossos e cartilagens.

Fonte e foto SES