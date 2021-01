HOSPITAL JOÃO ALVES REGISTRA AUMENTO 40% NOS ACIDENTES NO TRÂNSITO EM 2020

15/01/21 - 16:26:48

De janeiro a dezembro de 2019 foram registrados no Pronto Socorro do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, 3.218 atendimentos a vítimas de acidentes no trânsito. Foram 170 vítimas por atropelamento, 534 por acidentes automobilístico e 2.514 vítimas por acidentes motociclísticos. O que chama a atenção é o aumento de 40% se comparado ao mesmo período do ano passado (2020), os números foram ainda mais significativos mesmo diante de uma pandemia da Covid-19. Foram registradas 4.563 vítimas de acidentes no trânsito, sendo 448 por atropelamento, 793 por acidentes automobilístico e 3.322 vítimas por acidente motociclístico.

O superintendente do Hospital João Alves, Walter Pinheiro, ressalta que a imprudência continua sendo um forte fator para o número de acidentes aumentarem a cada dia. “Estamos atravessando momentos difíceis em relação a pandemia e esses casos acabam concorrendo com os das vítimas de Covid-19. Só com a conscientização de todos poderemos prestar um melhor atendimento e assim vencermos juntos essa batalha”, declarou.

Nos primeiros quinze dias de 2021, já foram contabilizadas 179 vítimas que se envolveram em acidentes no trânsito. Foram 17 vítimas por atropelamento, 134 usuários por acidentes motociclístico e 28 vítimas por acidentes automobilístico e que acabam superlotando a Área Verde Trauma do hospital, além de muitos dependerem de cirurgias ortopédicas. Walter Pinheiro, alerta quanto aos cuidados que as pessoas devem ter para evitarem acidentes no trânsito.

“Se atente as leis de trânsito, respeite o limite de velocidade e nem faça associação de bebidas alcoólicas se forem dirigir e em especial aos motociclistas que usem os seus equipamentos de proteção, só assim, vamos conseguir melhorar os nossos números, evitar o sofrimento para as vítimas, bem como todo ônus para a nossa sociedade”, enfatizou o superintendente.

Fonte e foto Ascom/SES