Mais de mil novos casos de Covid-19 nesta sexta e aumenta para 12 número de mortos

15/01/21 - 20:03:36

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira, 15, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.145 casos e 12 novos óbitos. Em Sergipe, 127.349 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.629 morreram. Todos os 12 óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 113.603 pacientes foram curados.

As 12 mortes foram: uma mulher, 54 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 82 anos, de Arauá, com hipertensão, obesidade e insuficiência renal aguda; um homem, 48 anos, Aracaju, sem comorbidade; uma criança do sexo masculino, 11 anos, Maruim, com doença neurologica crônica; uma criança do sexo maculino, seis dias de vida, de Japoata, sem comorbidade; um homem, 77 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; um homem, 75 anos, de Aracaju, com hipertensão, Neoplasia e doença pulmonar obstrutiva crônica; um homem, 47 anos, de Aracaju, com hepatopatia; uma mulher, 86 anos, de Aracaju, com hipertensão, cardiopatia e diabetes; uma mulher, 68 anos, Areia Branca, com diabetes, doença arterial obstrutiva periférica; um homem, 62 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 58 anos, de Estância, com pneumonia crônica e neoplasia.

Foram realizados 267.695 exames e 140.346 foram negativados. Estão internados 373 pacientes, sendo que no serviço público são 112 em leitos de UTI (adulto), 15 na UTI neonatal/ pediatria e 124 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 251. Já nos leitos do serviço privado estão internados 48 pessoas na UTI adulta, seis na UTI neonatal/ pediatria e 68 em leitos clínicos, totalizando 122. São investigados mais 10 óbitos. Ainda aguardam resultado 1.606 exames coletados.

Foram ampliados transitoriamente os leitos de UTI neonatal da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para 29 leitos devido ao aumento de casos de infecção pelo SARS-CoV-2 entre os recém nascidos internados. A grande maioria não apresenta sintomatologia compatível com Covid-19, mas pela detecção do vírus através do RT-PCR há necessidade de manter medidas de isolamento. Todas as outras medidas para evitar a disseminação do vírus naquele ambiente foram tomadas.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br._