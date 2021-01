‘Na ponta da Galáxia’ é o livro de estreia da sergipana Luyne Rodrigues

Obra de ficção une duas grandes paixões da autora: o universo e a escrita

A relação do universo com os sentimentos de uma jovem em processo de redescoberta é o tema do livro de estreia da escritora sergipana Luyne Rodrigues, de 26 anos. ‘Na ponta da Galáxia: dá para ver’, o Universo é transformado em um conto, misturando criações galácticas e sentimentos. Tudo é recontado de forma simples e poética, com narração da Via Láctea. A publicação é pela Editora Dialética e está à venda nos principais sites ou diretamente com a escritora.

Segundo Luyne Rodrigues, que também é atelierista e estudante de psicologia, a inspiração veio de seu interesse pelo universo e o amor pela escrita. “Eu sempre gostei de estudar sobre o Universo e já escrevi bastante sobre. Mas o que uniu o Universo aos sentimentos foram as emoções que eu sentia quando comecei a fazer terapia. A inspiração veio do que eu sentia e descobria sobre mim e a minha relação com o Universo”, revela a autora.

A obra foi escrita há sete anos, mas só ganhou páginas impressas recentemente com a publicação pela Editora Dialética. “Precisei de tempo para me organizar em vários aspectos. Hoje, quando eu releio o conto, consigo me lembrar vivamente como era a sensação em estar em contato comigo”, explica a autora que convida os leitores sergipanos a “sonhar e viajar junto comigo pelo Universo”.

O livro ‘Na ponta da Galáxia: dá para ver’ custa apenas R$ 29.90 e pode ser comprado neste link <https://amzn.to/3inx3vS>, direto com a autora pelo Instagram: @luyne_rodrigues < https://www.instagram.com/luyne_rodrigues/> ou nos sites das principais lojas e livrarias.

