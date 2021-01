Prefeitura inicia nova rodada de apresentações do Festival Itinerante de Barzinhos

15/01/21 - 12:07:26

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), iniciou mais uma edição de apresentações do Festival Itinerante de Barzinhos (FIB). Na noite desta quinta-feira, 14, Amélia Daura se apresentou no Black Café Lanches, no bairro Jardins, e a cantora Ronise em O Castelo, no bairro Ponto Novo, seguindo os protocolos de biossegurança contra o novo coronavírus.

Ao apresentar um repertório repleto de muita MPB, Amélia Daura reconheceu a importância da iniciativa. “Quero agradecer à Prefeitura pelo acolhimento. Achei maravilhoso o incentivo que tem dado aos artistas sergipanos e por estar nos estimulando”.

A cantora Ronise também fez questão de agradecer. “Agradeço à todos da Funcaju, obrigada pela força. Para esta noite, preparei um repertório com muito carinho e especial para a melhor idade e estou muito feliz em estar apresentando o meu trabalho”.

O estudante Thiago Almeida, que estava curtindo o show, afirmou estar gostando bastante da apresentação. “Tá muito legal isso aqui. Vocês estão de parabéns pela iniciativa”.

A programação segue nesta sexta-feira, 15, com Marcos Giva, a partir das 20h, no Blend Beach, no bairro Atalaia. No sábado, dia 16, tem a apresentação da cantora Tallyta Sabrina, às 19h, no Grão Reino Café, bairro Atalaia. Às 20h, o cantor João Filipe Falcão estará no Espetinho Jr. Bocão, e às 21h30, tem a apresentação de Patrícia Luz, no Caju Colheita Criativa, ambos locais no bairro Farolândia.

O FIB está sendo realizado nos espaços que periodicamente promovem apresentações musicais e eventos, que participaram do chamamento público e que seguem as normas de segurança sanitária, com apresentações artísticas dos contemplados na categoria música do edital Janelas Para as Artes da Lei Aldir Blanc, abertas ao público.

Ascom / Funcaju