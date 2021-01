Secretaria de Estado da Educação dá suporte aos alunos que farão o Enem

15/01/21 - 12:36:48

Escolas entregaram kits e realizaram revisões. Mais de 270 veículos transportarão mais de 4.500 alunos da rede estadual

Durante as últimas semanas que antecedem a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorrerá no próximo domingo, 17, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) tem promovido ações de suporte aos alunos da rede estadual que farão as provas. Tanto as escolas quanto os polos do Curso Pré-Universitário da Seduc, em todo o Estado, têm intensificado a preparação dos estudantes com revisões finais, tanto presencialmente, como online, para que todos possam estar preparados para a realização do exame.

Para facilitar o acesso dos alunos da rede estadual aos 365 locais de prova, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) ofertará transporte escolar. Serão transportados mais de 4.500 alunos, com a utilização de uma frota de 270 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans, distribuídos em quase todos os municípios do Estado.

A diretora do Departamento de Educação (DED/Seduc), professora Ana Lúcia Muricy, destaca que tudo está pronto para receber os alunos na hora do Enem. “A Seduc não parou para um só momento. Todos os desafios que os estudantes superaram têm um propósito, que é o sucesso no Enem, na aprendizagem, no desenvolvimento, para que possam alçar voos. A felicidade dos alunos é o nosso sucesso também. A gente deseja a todos os estudantes que acreditem no potencial deles; que façam as provas, tenham tranquilidade, acreditem que são capazes e que esse é um grande momento para que possam ter acesso ao ensino superior público e atuar na transformação da vida deles”, disse.

Nos colégios estaduais John Kennedy e Professora Ofenísia Soares Freire, ambos em Aracaju, a equipe diretiva preparou kits, a fim de serem entregues aos estudantes que farão o Enem. A entrega contempla canetas, lápis, borracha, copo, álcool em gel e bombons, para que os alunos possam fazer a prova com segurança e conforto.

O professor Fabiano Oliveira, do Centro de Excelência Dom Luciano Cabral Duarte, em Aracaju, lançou nesta sexta-feira, 15 de janeiro, no Museu da Gente Sergipana, o IV Tour “O Enem, o sonho e você”, ocasião em que também lançou o EP com paródias para os alunos que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O evento foi transmitido pelo canal do YouTube Educação Sergipe.

Revisões ao longo da semana

O foco principal das revisões tem sido os conteúdos das disciplinas que cairão no primeiro dia do Enem, quando os alunos farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. No Colégio Estadual João XXIII, por exemplo, que se situa em Ribeirópolis, a equipe diretiva, em parceria com o programa Pré-universitário (Preuni) e outros cursos do município, iniciou as atividades com o projeto ‘Revijoão’. A programação foi pensada com a finalidade de promover uma melhor preparação aos alunos dos terceiros anos do ensino médio. As escolas do Alto e Médio Sertão seguem com o mesmo engajamento. Na área externa do Colégio Estadual Governador Lourival Baptista, unidade que oferta o ensino médio em tempo integral, em Porto da Folha, os professores debateram temas e técnicas de resolução de questões, ação que mobilizou muitos jovens que almejam uma vaga nas universidades.

O Centro de Excelência Professor João Costa, em Aracaju, também iniciou a última etapa do Revisa Costão, para as duas provas do Enem que serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. A ação é um projeto pedagógico de revisão do conteúdo exigido no Enem realizado durante as aulas remotas. Agora, nos dias que antecedem a prova, professores e estudantes se reuniram presencialmente para compartilhar as últimas dicas e conteúdos, além de acolher, na tentativa de acalmar os alunos para a prova, e tirar as últimas dúvidas. Também no Centro de Excelência Professor José Carlos de Sousa, em Aracaju, os alunos tiveram uma semana intensa de revisões focadas em dicas para o Enem.

As revisões acontecem em todas as escolas da rede estadual que ofertam o Ensino Médio.

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM