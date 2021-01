SERGIPE ENCERRA 2020 COM APENAS UM CASO DE EXPLOSÃO EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

15/01/21 - 09:13:43

O ano de 2020 encerrou com somente uma ocorrência de crimes contra bancos em todo o estado de Sergipe. O único caso aconteceu em setembro do ano passado, e foi praticado contra duas agências bancárias, na cidade de Carira. No combate a essas investidas criminosas, as Polícias Civil e Militar atuam em conjunto, com a troca de informações e ações operacionais que visam desarticular grupos criminosos responsáveis por práticas como as explosões de bancos.

Segundo levantamento feito pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), Sergipe apresentou uma tendência de queda na incidência de roubos a banco nos últimos anos em todo o estado. No ano de 2013 foram registradas 38 ocorrências. Em 2014, 35 investidas criminosas. Já em 2015, 27 casos. Em 2016, seis ocorrências. No ano de 2017, oito ações criminosas. Em 2018, quatro registros desse crime. Em seguida, em 2019, foram duas ocorrências.

O diretor do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), delegado Dernival Eloi, ressaltou que as ações de investigações e operações continuam em todo o estado para a continuidade da redução da criminalidade em Sergipe. “As ações do Cope continuam. As explosões de bancos praticamente zeraram. Estamos utilizando todo o nosso aparato no combate à criminalidade no estado”, enfatizou.

O comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, destacou o trabalho integrado entre as forças de segurança pública e evidenciou as ações das unidades operacionais da instituição no combate à criminalidade em Sergipe. “Nesse trabalho, a Polícia Militar faz um serviço ostensivo nas áreas onde há uma possibilidade grande de ter explosão de caixas eletrônicos e ataques contra instituições financeiras”, reiterou.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, salientou que as instituições que formam a SSP estão atuando diariamente no combate às investidas criminosas, inclusive com a troca de informações com outros estados do país, para garantir a redução dos crimes em Sergipe. “O nosso objetivo é garantir a segurança pública da população. E isso passa pelo combate dos crimes contra bancos, que impactam na rotina de toda a sociedade”, pontuou.

Fonte e foto SSP