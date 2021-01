Enem: revisões e planejamento são aliados na preparação

16/01/21 - 07:31:50

Neste domingo, dia 17, 5,8 milhões de estudantes de todo o País fazem a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Adiado por conta da pandemia, o Exame será em duas versões: presencial, dias 17 e 24 de janeiro e digital, dias 31 de janeiro e 07 de fevereiro. Pensando na preparação dos candidatos, a Universidade Tiradentes realiza o evento Aprovação Enem Check, com a participação de professores renomados do cursinho pré-vestibular Uni+. O evento é virtual e totalmente gratuito até o dia 22.

A ação aborda conteúdos e apresenta dicas infalíveis para um bom resultado, embasadas sempre nos conteúdos dos três anos do ensino médio que mais caem no Enem. As inscrições gratuitas para o Enem Check da Unit podem ser feitas neste site. Os inscritos terão acesso a lives de diversas aulas, com conteúdos completos, além de um material exclusivo de estudos desenvolvido pelos professores da Uni+.

Habilidades

Os participantes fazem provas de quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. No total, 180 questões, ao todo, além da redação.

Durante a edição do evento Aprovação Enem Check do dia 13, o professor Heleno, de Geografia, destacou habilidades como interpretação histórica e geográfica para fontes documentais, além de avaliar criticamente conflitos e abordar diferentes processos de produção.

“Ao fazer a leitura de uma questão, é preciso distinguir urbanização de crescimento urbano. A urbanização envolve um processo populacional, que se dá pela industrialização e mecanização do campo. Decorrente do crescimento populacional vem o crescimento urbano que consiste em melhorias na saúde, na educação, no acesso a bens”, disse o professor de Geografia da Uni+, Heleno.

Na revisão de Redação, com a professora Kátia, ela iniciou que não precisa se preocupar com o tema, mas em como analisar o tema e escrever o texto.

“Traga contextualização já no início da redação. Tenham atenção com o repertório, que precisa estar alinhado com o tema”.

Dicas para o Enem

Nesta reta final, o indicado é revisar conteúdo e buscar atividades de relaxamento, como afirma a assessora do Programa de Gestão de Aprendizagem e membro titular do Núcleo de Desenvolvimento Docente da Unit, Ana Cláudia Mota. “Uma semana antes da prova, aprender conteúdo novo não é o ideal, e sim revisar tudo aquilo que já foi estudado ao longo do ano. É ser de fato internalizada aquela informação, aquele saber. É importante organizar o tempo, ter o horário de estudo e não exceder. O Enem é uma prova muito longa e é interessante que o estudante esteja descansado fisicamente e psicologicamente para esse exame”, afirma.

Outra dica é investir em atividades que forneçam sensação de bem-estar. “As pessoas têm investido muito em meditação ou ioga, correr ou caminhar, enfim, nesse momento, se o estudante já fazia uma atividade física, continue mantendo. Talvez não seja o momento de iniciar, com muito foco, mas atividades que não exigem tanto esforço físico, certamente, são fundamentais e que dialogam diretamente com a questão psicológica”.

Segurança

De acordo com o MEC e com o Inep, as medidas de segurança adotadas em relação à pandemia do novo coronavírus serão as mesmas tanto no Enem impresso quanto no digital. Haverá, por exemplo, um número reduzido de estudantes por sala, para garantir o distanciamento entre os participantes. Durante todo o tempo de realização da prova, os candidatos deverão usar máscaras de proteção da forma correta, tapando o nariz e a boca, sob pena de serem eliminados do Exame. Além disso, o álcool em gel estará disponível em todos os locais de aplicação de prova.

