POLICIAL À PAISANA EVITA ASSALTO, TROCA TIROS COM ASSALTANTES E UM MORRE

16/01/21 - 07:13:10

Policial militar da Força Tática/1°BPM evitou nesta sexta-feira (15) um homicídio na Avenida São Paulo, em Aracaju.

O militar estava à paisana em sua motocicleta, quando ouviu disparos de arma de fogo. Tratava-se de dois elementos em uma moto realizando disparos em direção a um cidadão.

Outro policial militar à paisana que estava próximo, também interviu na situação e juntamente com militar do tático trocaram tiros com os elementos.

A vítima da tentativa de homicídio foi resgatada com vida, contudo os autores do crime ficaram feridos, sendo que um deles evoluiu ao óbito.

Os policiais solicitaram apoio via CIOSP com a intenção de agilizar o socorro aos indivíduos e equipes da Força Tática e do GETAM prestaram apoio.

Com a dupla, foi encontrado uma pistola 9mm com 05 munições intactas e um simulacro de pistola. Ao verificar a procedência da moto, constataram que o veículo foi roubado no Santos Dumont na terça-feira passada.

Diante da situação, o material apreendido foi apresentado na delegacia plantonista para providências.