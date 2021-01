Vidas transformadas pela música; Conheça as histórias dos músicos Laedson e Clariskennedy

16/01/21 - 08:19:32

Músicos fazem parte de projetos culturais apoiados pela Energisa Sergipe

Já se imaginou mudando de carreira para seguir um sonho? Foi o que aconteceu com o Laedson Souza, de 21 anos, que trancou a faculdade de Engenharia Mecânica para cursar Licenciatura em Música. O jovem músico e Luthier, desde criança aprendeu a tocar instrumentos, mas foi na Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição (SFNSC), localizada no município de Itabaiana, que expandiu sua vivência musical e decidiu que é este o seu caminho.

Em 2017 ele ingressou na instituição para aprender baixo acústico e em 2018 começou a dar aulas de violão na mesma instituição. Além de tocar violão, baixo acústico, guitarra, flauta doce, contralto e soprano, Ukulele, baixo elétrico e cantar, o jovem também se tornou instrutor do laboratório de Lutheria, onde ensina a construção, reforma e manutenção de instrumentos de corda.

Para Laedson, a música é a grande responsável pela pessoa que ele se tornou. “Quem me conhece sabe que a música nunca desliga em mim, tudo é musical, esse pensamento/atitude é fruto da sensibilidade humana que a música me deu, essa para mim é uma das coisas mais lindas que ganhamos ao estudar e, principalmente, ao buscar entender o que é a música”, relata.

Clariskennedy dos Santos Monteiro, de 22 anos, também teve sua vida transformada pela música, por meio da Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE). O violoncelista mora no Bairro Santa Maria, em Aracaju, ingressou na OJSE aos 15 anos e aos 18 foi convidado para ser instrutor, função que exerce até hoje. Ele conta que repassar os ensinamentos que recebeu é ter a oportunidade de manter acesa a chama da esperança no coração de cada criança e jovem do projeto.

“Hoje posso dizer que a música é a minha profissão. A música mudou minha carreira profissional. Meu objetivo era ser professor de Física, sempre gostei de ensinar, mas nada tem como competir com a música. E ter o privilégio de poder ensinar a coisa que mais amo na vida e viver disso é realmente um sonho. Hoje tenho uma carreira profissional muito mais elaborada e direcionada e devo isso aos meus estimados professores que têm me mostrado incríveis possibilidades de uma vida profissional na música”, descreve.

É por acreditar em sonhos como os de Laedson e Clariskennedy que a Energisa Sergipe, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, renovou o apoio a esses dois importantes projetos musicais sergipanos – Orquestra Jovem de Sergipe e a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, para 2021. “É muito gratificante constatar que conseguimos ajudar a fazer a diferença na vida dos nossos jovens. Apesar de um 2020 difícil, estamos mantendo o nosso compromisso e renovando para 2021, o apoio financeiro destes importantes programas culturais que, muito contribuem para a ascensão social dos jovens sergipanos. Acreditamos que a música tem o poder de transformar a vida tanto dos alunos, quanto de suas famílias e de quem os ouve tocar”, afirma o Diretor-Presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais.

Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição (SFNSC)

Este já é o segundo ano que a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, recebe o incentivo da Energisa Sergipe. Em atividade desde 1745, a instituição vai iniciar as atividades em 2021 com 460 alunos no município de Itabaiana.

Para o presidente e um dos maestros da Filarmônica, Valtênio Alves de Souza, a renovação do patrocínio da Energisa significa a manutenção das atividades para o ano 2021. “A SFNSC é um patrimônio cultural que completou 275 anos de existência em 2020, com 361 alunos em atividades nos seus diversos grupos. Graças ao apoio e patrocínio da empresa Energisa, vamos abrir mais 100 vagas para oportunizar mais crianças na inclusão social por intermédio da música”, conta.

A SFNSC, por meio do processo de musicalização, oferece aos alunos aulas de vários instrumentos como flauta doce, percussão, violino, violoncelo, contrabaixo, trompete, clarinete, saxofone, tuba, entre outros. Priorizando a matrícula de alunos na faixa etária de 7 a 14 anos, a Filarmônica oferece três etapas de aprendizado até chegar aos grupos com maior desenvolvimento musical da Instituição: Orquestra Sinfônica de Itabaiana e Banda Sinfônica. Atualmente, as suas instalações são: Instituto de Música M° João de Matos, sede administrativa com um cinema e o Museu da Música de Itabaiana. Além disso, disponibiliza aulas de Lutheria, onde os participantes aprendem a arte da manutenção e confecção de instrumentos de corda.

Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE)

Fundada em 2014, a Orquestra Jovem conta com o apoio da Energisa desde o início do projeto e atualmente possui 160 alunos, com previsão de ampliação para 250 este ano. A instituição se tornou um instrumento de desenvolvimento social e profissional para jovens dos Bairros Santa Maria e 17 de Março, em Aracaju, pois, impulsiona também a educação.

“O apoio da Energisa, que na verdade é a nossa maior e mais fiel garantia para a execução do Projeto, é de importância ímpar, pois é devido a esse patrocínio, desde nosso primeiro ano, que conseguimos viabilizar toda estrutura de profissionais e insumos para a manutenção da Orquestra e seu pleno exercício. É com esse apoio que podemos atingir nossos objetivos, que é dar aula, formar os alunos e alunas e através disto ampliar suas perspectivas de cidadania. Com a renovação desse apoio, o projeto será ampliado e melhorado, com a aquisição de novos instrumentos”, ressalta Eder Getirana, coordenador geral da Orquestra Jovem.

A Orquestra oferece aulas de canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, percussão, flautas e teoria musical, com aulas individuais e em grupo, de segunda a sábado, em três núcleos diferentes: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no Espaço Cuidar e no Instituto Rahamim, todos localizados no bairro Santa Maria. Além de proporcionar formação em música clássica, o projeto conta também com um Programa Extracurricular de Incentivo à leitura e empréstimo de livros.

Foto assessoria

Por Regiane de Andrade Sa