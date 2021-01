Zeca da Silva preside o PSL em Sergipe, André Moura fica no PSC, mais à frente vai para o PSL e disputa Senado em 2022

16/01/21 - 19:25:20

Partido Social Liberal (PSL) vai registrar na próxima semana, a Direção Estadual do partido em Sergipe, que terá como presidente regional o empresário Zeca da Silva, primeiro vice presidente será Cristiano (ex Brandão) Cavalcanti e Pedrinho Barreto é o segundo vice-presidente, que vão attuar em todo o Estado para filiações, inclusive já com vários nomes bem postos na política sergipana.

O ex-deputado federal André Moura vai continuar à frente do PSC em Sergipe, reorganizando toda a legenda e, mais adiante pode passar para o PSL, partido pelo qual deve disputar mandato majoritário, ainda não definido entre governador e Senado. André continua circulando por vários municípios em Sergipe, participando de inauguração de obras construídas por recursos destinados por ele quando parlamentar.

Após controle do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), através do irmão Fábio Valadares, a sigla que cresceu de forma vertiginosa na eleição de 2018 com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, passará a ter o domínio do grupo liderado pelo ex-deputado federal André Moura.

A nova diretoria provisória vai iniciar um trabalho intenso de filiações por todo o Estado, para formação de chapas que devem disputar mandatos legislativos, como deputados estadual e federal. Já tem nomes certos que vão se filiar ao PSL, além dos citados como membros da Diretoria. Breno Silveira e Marcelo Sobral já estão decididos a ingressar na sigla.

Segundo um dos novos diretores do PSL em Sergipe, existe “uma grande possibilidade do partido Aliança Pelo Brasil não ser constituído, e o presidente Bolsonaro voltar para o PSL. o presidente recebeu convite de PTB, do PP, mas são siglas que dificilmente ele se filie e existe hoje uma convergência no PSL das suas lideranças para que Bolsonaro Volte”. A mesma fonte disse que o ex-deputado federal André Moura também vem para ser candidato a senador, “com toda a estrutura do partido”.