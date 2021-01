Acidente envolvendo três veículos, em Glória, deixa homem morto preso nas ferragens

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), houve uma colisão traseira seguida de um abalroamento transversal, que é acontece quando dois veículos transitam na mesma direção ou em sentido contrário e se tocam lateralmente.

Ainda segundo o BPRv, o condutor de um Gol tentou ultrapassagem na pista e avistou uma van vindo em sua direção, ele tentou retornar para a via, mas ao voltar se chocou com a traseira de um Siena, voltando a via de ultrapassagem e colidindo com a van.