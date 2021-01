Confiança vence o já rebaixado Oeste (SP) e encaminha a sua permanência na Série B

17/01/21 - 01:09:03

O Confiança aproveitou o fato de o Oeste ter entrado em campo já rebaixado para encaminhar sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, com a vitória por 1 a 0, na Arena Barueri, pela 35.ª rodada.

O triunfo do Figueirense sobre o CRB na última sexta-feira, por 3 a 0, rebaixou o Oeste, que está na lanterna, com apenas 26 pontos. Enquanto isso, o Confiança encerrou a sequência de duas derrotas e respirou contra a degola ao subir para o 13.º lugar, com 45.

O primeiro tempo foi dominado pelo Confiança, que abriu o placar aos 41 minutos em cobrança de pênalti do artilheiro Reis. Mas a vitória poderia ter sido mais tranquila se não fosse o goleiro Caíque França, que salvou o Oeste em pelo menos quatro oportunidades.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. O Confiança continuou criando chance atrás de chance. Quando finalmente conseguiu superar Caíque França, Caíque Sá acertou o travessão. A única boa oportunidade do Oeste foi em chute de Pedrinho pela linha de fundo.

O Oeste volta a campo na quarta-feira, contra o Náutico, às 19h15, nos Aflitos, no Recife. Um dia antes, o Confiança recebe o Sampaio Corrêa, também às 19h15, na Arena Batistão, em Aracaju. Os jogos são válidos pela 36.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 1 CONFIANÇA

OESTE – Caíque França; Raí Ramos, Vitão (Ramon), Maurício e Rael (Matheus Índio); Yuri, Caio Vinícius (Betinho) e Diogo (Bruno Lopes); Léo Ceará (Kalil), Fábio e Pedrinho. Técnico: Roberto Cavalo.

CONFIANÇA – Rafael Santos; Thiago Ennes, Luan, Nirley e Djalma Silva; Madison, Serginho (Jeferson) e Guilherme Castilho; Reis (Everton), Bruno Paraíba (Caíque Sá) e Iago. Técnico: Daniel Cerqueira (auxiliar).

GOL – Reis, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

CARTÕES AMARELOS – Vitão, Yuri, Matheus Índio e Caio Vinícius (Oeste); Madison e Serginho (Confiança).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).