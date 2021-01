FESTAS PÚBLICAS, COMO OCORREU EM SIMÃO DIAS, AUMENTAM EXPANSÃO DO VIRUS

– A vacina contra a Covid-19 chega enfim para derruba a pandemia que assola o mundo, amedronte Sergipe e tem sido a responsável por milhares de mortes em todos o País, disse neste domingo (17) um dos membros do Comitê Técnico Científico de Sergipe, que pediu para não ser citado o nome porque não pode falar pelo grupo.

Acrescentou que mesmo com a vacina – principalmente enquanto não se aplica a segunda dose – a população precisa colaborar mantendo todos os protocolos por um período seguro, que confirme a eficácia já comprovada das vacinas: “não dá para abusar e nem se descuidar neste momento, principalmente com a realização de festas que provocam aglomerações e podem aumentar o contagem dessa mutação do vírus que está mais célere no contágio”.

Disse que tanto em Aracaju, quanto em cidades do interior, continua ocorrendo aglomerações que deve ser evitadas, para que se tenha mais segurança no combate ao vírus: “Ainda não se iniciou a vacina e mesmo assim a população se aglomera, participa de festas e frequenta bares e shows sem tomar as devidas precauções. Com isso aumenta o número de infectados”.

Sábado (16) à noite aconteceu uma festa no centro de Simão Dias, que reuniu milhares pessoas, em sua maioria jovem. Essa festa pode resultar em novas infecções no município e poderia ter sido evitada pelo prefeito do município, que não adotou providências adotou providência para evitar tamanha aglomeração. A Polícia inclusive poderia intervir numa festa pública das dimensões da que ocorreu em Simão Dias, mas quis evitar passar por cima do comando administrativo do município.

