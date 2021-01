Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe empossa nova diretoria

17/01/21 - 09:15:18

O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe – IHGS, realizou na tarde do último dia 12 de janeiro, a posse da nova Diretoria que norteará o trajeto da Casa de Sergipe até 2023.

A instituição organizada com o objetivo de preservar e zelar pela memória do Estado foi fundada em 1912, por proposta do sociólogo Florentino Teles de Menezes com o apoio de outros vinte e um sergipanos. A centenária Casa de Sergipe está localizada desde 1939 na Rua Itabaianinha nº 41, numa edificação em estilo Art Decô, segundo concepção do arquiteto Otto Altanesh. Na sua sede, a instituição mantém: Museu Galdino Bicho, Pinacoteca Jordão de Oliveira, Biblioteca irmãos Rodrigues Dória (especializada em Ciências Sociais), Hemeroteca, Biblioteca Manoel Bomfim (especializada em temas sergipanos) e o Arquivo Histórico.

A nova Diretoria administrará o IHGS, no biênio 2021/2023 o,bedecendo a seguinte composição: Presidente – Aglaé d’Ávila Fontes, Primeiro Vice-Presidente – Igor Leonardo Morais Albuquerque, Segundo Vice-Presidente – Tereza Cristina Cerqueira da Graça, Secretário Geral – José Rivadálvio Lima, Primeiro Secretário – Adriano Torres Azevedo, Segundo Secretário – Luiz Fernando Ribeiro Soutelo, Oradora – Terezinha Alves de Oliva, Primeiro Tesoureiro – Ancelmo de Oliveira, Segundo Tesoureiro – Paulo Amado de Oliveira.

Momentos após a posse, a nova diretoria esteve reunida visando definir atividades que serão implementadas durante o ano em curso.

Da assessoria