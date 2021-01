Sergipe deve receber as 50 mil doses da vacina contra covid-19 já nesta segunda-feira

17/01/21 - 17:39:07

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse neste domingo (17), que Sergipe “está preparado para receber as doses de vacinas que serão enviadas pelo Ministério da Saúde a partir desta segunda-feira (18). Belivaldo explicou que a orientação é iniciar, em todos os Estados, simultaneamente na quarta-feira (19), mas acrescentar que se houver antecipação por outros Estados, Sergipe também inicia imediatamente.

Belivaldo Chagas diz que Sergipe já está pronto para receber as vacinas nesta segunda-feira, nas primeiras horas da manhã e o problema é saber exatamente o horário que o avião da FAB aterrissa no aeroporto de Aracaju transportando as doses. Sergipe vai receber 50 mil doses iniciais, mas só serão distribuídas com os municípios imediatamente 25 mil doses. Os 50% restantes ficam para aplicação da segunda dose.

Explicou que o Ministério da Saúde fará a distribuição proporcional à população dos Estados. Logo após o recebimento, todas as doses serão distribuídas no mesmo dia para os municípios e, os mais distantes, como Poço Redondo e Canindé do São Francisco, os lotes de vacinas podem ser enviados de helicópteros.

O início da vacinação vai acontecer em Aracaju, com membros do Huse que trabalham no tratamento de pessoas acometidas pelo Covid-19 desde o início da pandemia.