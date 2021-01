Vereador Joaquim do Janelinha mostra ações efetivas na comunidade

17/01/21 - 08:15:42

Mal iniciou o mandato, e o vereador por Aracaju, Joaquim do Janelinha (PROS), faz jus aos votos de confiança da sua comunidade do conjunto Augusto Franco, e não para de fiscalizar as ruas, assim como recebe e atende a população que já aponta as suas reais necessidades.

“Melhorias são os pedidos feitos pelo povo, e nós estamos aqui para atendê-los. Algumas ruas e avenidas movimentadas do bairro, que ligam principais pontos de comércio estão precisando de reparos; desobstrução de esgotos; tapa-buracos; reparos de danos em redes elétricas, e afins. À medida que essas demandas vão chegando, logo direcionamos aos órgãos competentes”, disse Joaquim que ainda enfatizou sobre a agilidade que a Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe (Deso) e a Energisa vem se mostrando.

“Feliz demais com essa troca, esse feedback. Saber que temos o alcance para resolver, solucionar alguns anseios do povo já é uma grande dádiva. Grato demais, e isso é só o começo!”, completou.

Foto assessoria

Por Monique Costa