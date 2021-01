AGORA EU FAÇO PARTE DA HISTÓRIA, ISSO NÃO TEM PREÇO, DIZ 1ª A SER VACINADA

18/01/21 - 09:28:43

A primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil, a enfermeira Mônica Calazans, disse em entrevista ao radialista Narcizo Machado, na manhã desta segunda-feira (18) sobre a sensação de ter sido escolhida, quando foi indicada. “Eu estava trabalhando quando recebi a ligação da direção Hospital Emílio Ribas, onde trabalho, informando que eu seria a primeira brasileira a ser vacinada. Foi uma emoção que eu não sei explicar. Só consegui comer alguma coisa, quando cheguei em casa, depois das 22h. Eu agora faço parte da história, isso não tem preço”, a enfermeira Mônica.

Auxiliar de enfermagem durante 26 anos, Mônica Calazans decidiu fazer curso superior de enfermagem e aos 47 anos recebeu seu diploma. Viúva e mãe de Felipe, seu único filho atualmente com 30 anos, é a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil.

Ainda durante a entrevista, Mônica Calazans fez questão de lembrar sobre o protocolo de segurança para a prevenção da covid-19, no enfrentamento a pandemia, afirmado que é necessário e urgente manter o distanciamento e evitar as aglomerações. “Mesmo com a chegada agora da vacina, os protocolos de proteção precisam ser mantidos. Não podemos descuidar no uso das máscaras, do álcool em gele o mais importante, precisamos manter o distanciamento social. Estamos muito mais perto de uma solução para essa pandemia e logo poderemos distribuir abraços”, comemorou.

Com informações do Jornal da Fan