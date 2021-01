25 mil sergipanos devem ser imunizados contra Covid-19 na primeira fase, diz Belivaldo

18/01/21 - 10:22:20

A vacinação em Sergipe vai iniciar, simbolicamente, pelo Hospital João Alves Filho, com os profissionais do Hospital de Urgências João Alves Filho

Sergipe recebe as primeiras doses da vacinação contra o novo coronavírus nesta segunda-feira(18), pelo Ministério da Saúde. A estimativa é que, nesta primeira fase, o Estado receba 48.360 doses de vacinas para serem distribuídas imediatamente entres os municípios sergipanos.

Inicialmente, será utilizada a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório Sinovac. O início da vacinação acontece após a aprovação pela Anvisa, na tarde do domingo(17), para o uso emergencial das vacinas da Coronavac e a da Universidade de Oxford.

“Vamos receber aproximadamente 50 mil unidades que serão utilizadas prioritariamente para imunizar os profissionais de Saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Assim que recebermos as vacinas, nesta segunda-feira, começaremos a distribuição de pelo menos 50% delas para os municípios aplicarem a primeira das duas doses necessárias na imunização. Para os locais mais distantes, a distribuição vai contar com o apoio do helicóptero do GTA da SSP/SE. Para as outras cidades, a distribuição se dará via terrestre”, disse o governador Belivaldo Chagas.

A previsão é de que sejam utilizadas prioritariamente para imunizar os profissionais de Saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19, assim como idosos em abrigos e indígenas aldeados.

A vacinação em Sergipe vai iniciar, simbolicamente, pelo Hospital João Alves Filho, com os profissionais do Hospital de Urgências João Alves Filho, que trabalham no tratamento de pessoas acometidas pelo Covid-19 desde o início da pandemia.

Ainda segundo o governador, o Estado está pronto para iniciar a vacinação. “Sergipe se preparou desde o início para este momento e vamos começar a vacinar simultaneamente com todo o resto do país”, pontuou.