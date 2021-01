Coordenadoria Especial da Juventude alinha estratégias de ação e faz balanço das ações

18/01/21 - 12:32:08

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Coordenadoria Especial de Juventude (Cejuv), promoveu na manhã desta sexta-feira, 15, uma reunião online para alinhar as ações e fazer um balanço das atividades realizadas no ano de 2020. O encontro ocorreu por meio da plataforma Google Meet e contou com a participação de conselheiros do Conselho Estadual da Juventude.

Logo no início, o coordenador da Cejuv, Eduardo Oliveira, falou sobre uma comenda que será entregue anualmente a pessoas que contribuíram com a transformação da juventude sergipana. Por ainda não ter um nome específico, foi feita uma votação e foi aprovado por unanimidade que a premiação será intitulada “Comenda Professor Almir Garcez”, em homenagem póstuma ao chefe do Cerimonial da Seduc, que faleceu no ano passado. Durante a reunião online, os participantes fizeram uma triagem para listar os nomes de pessoas e entidades que deverão receber a comenda.

“Hoje fizemos uma apresentação de tudo o que a Cejuv fez no ano passado, o que conseguimos executar, as ações nas quais tivemos o apoio da Secretaria de Estado da Educação e as dificuldades que tivemos com a política de juventude. Além disso, colocamos alguns indicativos e propostas de ações de melhorias”, disse Eduardo Oliveira. Em uma próxima reunião, em data a ser definida, será apresentado o Plano Estadual da Juventude.

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM