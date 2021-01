CPTRAN AVALIA COMO POSITIVO 1º DOMINGO DE SENTIDO ÚNICO NA JOSÉ SARNEY

18/01/21 - 05:05:55

Objetivo é evitar congestionamentos na região das praias da Zona de Expansão da capital

O primeiro domingo de modificação no trânsito da rodovia José Sarney, foi considerado positivo pela Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar. Durante toda a operação, equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRv) e também da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTT) estiveram presentes para fazer as orientações aos condutores que trafegavam pela região das praias da Zona de Expansão de Aracaju.

O comandante da CPTran, major Aldevan Silveira, considerou que a operação teve resultados positivos e que os próximos passos são as demais reuniões para que, cada vez mais, seja ajustada a alteração do trânsito nos domingos e feriados. A alteração no trânsito ocorre nos horários de 10h às 15h.

“O domingo foi de muito trabalho nessa missão de sentido único, sendo a Avenida Inácio Barbosa no sentido Aracaju ao Mosqueiro. Mas o trânsito fluiu normalmente tanto na Inácio Barbosa, quanto na Melício Machado. O saldo foi bastante positivo, mas claro com algumas potencialidades que serão revistas e passadas nas próximas reuniões”, enfatizou.